ABD'de gündem Texas ve ABD hükümeti arasındaki gerginlik.

Gerilimin kaynağı, ülkenin güney sınırının güvenliğine ilişkin tartışmalar. Konu, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki en ciddi tartışma konularından biri haline geldi.

Yüksek Mahkeme'nin sınırın belli bölgelerine yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması kararıyla tansiyon daha da arttı.

Texas Valisi Greg Abbott kararı tanımayacağını duyurdu.

25 Cumhuriyetçi vali de Texas'a desteğini açıkladı.Konu Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında güç yarışına döndü.

Trump: Ulusal Muhafızları Texas'a gönderin

Texas'a bir destek de Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan aday adayı, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Trump, tüm eyaletlere çağrı yaparak ulusal muhafızlarını Texas'a göndermeleri çağrısı yaptı.

ABD'nin güney sınırının yasa dışı göçmenlerden korunması gerektiğini belirtti.

Texas Valisi de eyaletin bünyesinde yer alan Ulusal Muhafızların bölgede görevlerine devam ettiğini açıkladı.

10 Cumhuriyetçi eyaletin destek için bölgeye ulusal muhafız gönderdiğini duyurdu.

Vali Abbott, federal yetkililerle karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olduklarını da söyledi.