Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, kalp krizi geçirdi.  

Rahatsızlandığı esnada Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde çalışıyor olması dolayısıyla hızlı müdahale edilen Alioğlu, Lefkoşa’ya sevk edildi.  

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Kaynak: Gadara Medya