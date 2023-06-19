Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, kalp krizi geçirdi.
Rahatsızlandığı esnada Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde çalışıyor olması dolayısıyla hızlı müdahale edilen Alioğlu, Lefkoşa’ya sevk edildi.
Kaynak: Gadara Medya
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, kalp krizi geçirdi.
Rahatsızlandığı esnada Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde çalışıyor olması dolayısıyla hızlı müdahale edilen Alioğlu, Lefkoşa’ya sevk edildi.
Kaynak: Gadara Medya
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