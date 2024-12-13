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Çavuş, narenciye üreticilerine en kısa sürede ürünlerinin bedelinin ödeneceğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise yerinden söz alarak, Candan’a yanıt verdi.

Başbakan Ünal Üstel’in narenciye üreticilerine verdiği sözü hatırlatan Candan, verilen sözün süresinin bugün dolduğunu kaydetti ve bu konuda bir gelişme olup olmadığını sordu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, narenciye üreticilerinin ödemelerine ilişkin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a soru sordu.

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