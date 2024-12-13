Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, narenciye üreticilerinin ödemelerine ilişkin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a soru sordu.
Başbakan Ünal Üstel’in narenciye üreticilerine verdiği sözü hatırlatan Candan, verilen sözün süresinin bugün dolduğunu kaydetti ve bu konuda bir gelişme olup olmadığını sordu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise yerinden söz alarak, Candan’a yanıt verdi.
Çavuş, narenciye üreticilerine en kısa sürede ürünlerinin bedelinin ödeneceğini söyledi.