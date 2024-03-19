GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Çam kese böceği sorunu ile ilgili konuşan Çavuş, kuruyan ağaçların Mayıs ayı itibari ile yeniden yeşereceğini belirtti. Ağaçların ilaçlanması için entegre mücadelenin uygulanmaya başladığını belirten Çavuş, ‘bu sistemi hayata geçirmek için böcek popülasyonunu haritalandırdık, yoğunluğu belirledik ve diğer alternatif ilaçlamaları araştırdık. 10 Bin terminatör böcek getirdik ve bugün doğaya salıyoruz. Güney Kıbrıs’la ortak mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“Biz yürüdüğümüz yoldan eminiz” diye konuşan Çavuş, önümüzdeki dönemde çam kese böceği sorununun büyük ölçüde önüne geçeceklerini söyledi.

“Kantara bölgesine 200 bin fidan diktik”

Orman yangınlarıyla mücadele ve yeniden ağaçlandırma konusunda soruları da yanıtlayan Çavuş, “göreve geldiğimiz günden beridir yangına müdahale yollarını açıyoruz. Geçen yıl yüzde 90’a yakın yolların açılmasını sağladık. Kantara’da 200 bin fidan ekimi gerçekleştirdik. Yeterli mi tabi ki değil ancak geçmiş dönemlere göre en fazla fidan dikilen yıl bu yıl oldu, seneye bunu 2 katına çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Ülkede hızlı bir şekilde kentleşme yaşandığının altını çizen Tarım Bakanı Çavuş, orman varlığını iyi kullanmamız ve bu varlığı artırmamız gerektiğine dikkat çekti.

Narenciyedeki sorun… “35 bin ton narenciye ürünü ihraç ettik”

Narenciye üreticilerinin sorunları ile ilgili de konuşan Çavuş, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Üretici ve Güzelyurt bölgesindeki halk son yaşanan bu durumdan sıkıntılı. Bu kimsenin arzu etmediği bir nokta. Göreve geldiğimizden günden beridir halkla ve üreticilerle birlikte hareket ettik. Üretici kimliğimiz ile bu yola devam ettik. Tarım bütçesi içerisindeki narenciye payını artırdık. 3’üncü ülkeye ihracat için ilk kez teşvik verdik ve aynı zamanda sıkma kapasitemizi de artırdık. Bu süreçte Vektör böceğin ülkemizde görülmesi bir doğal afettir. Bununla mücadeleyi hemen başlattık ancak ihracat noktasında bu böceğin yumurtasının ürünle gidebileceğini öğrendik ardından yumurtası ile mücadele etmeyi de öğrendik. Tüm bunlar kolay ve kısa sürede yapılacak çalışmalar değildi. Biz iyi bir öngörü koyduk bütçemizle birlikte Irak ve Azerbaycan’a sattığımız ürün 15 bin tona yanaştı ve Yeşil Hat tüzüğünü de kullanarak ihracatımız oradan da devam ediyor. Arzu ettiğimiz noktada değiliz. Şu an 35 bin tondayız hedefimiz 50 bin ton. Süreç içinde dalında kalabilecek ürün olduğunu gördük bunun da ödemesini yapacağımızı kaydettik. Aynı zamanda Güzelyurt bölgesine soğuk hava deposu kazandırmak için çalışmalarımıza da başladık. Gemi ile ihracatı başlattık. Ülkeye 130 konteynerlik bir gemi getirdik, tüm gemi narenciye ürünü dolu gitti. Çabamız ve çalışmalarımız ortada. Yeşil hat tüzüğünü ve içteki tüm olanaklarımızı sonuna kadar kullandık. 50 Yıldır yapılmayan yatırımları bir anda yapabilmek mümkün değil ancak biz ortaya çıkan sorunla tüm imkanlarımızla mücadele ettik”

“Hastalıklı enginarların hepsi imha edildi”

“Hastalıklı enginarların ihraç edilemediği ve iç piyasaya sürüldüğü” iddiaları ile ilgili de konuşan Çavuş, kesinlikle böyle bir durum olmadığını, gıda analizlerinin düzenli ve yoğun bir şekilde gerçekleştirilmekte olduğunu kaydetti. Tarım Dairesi denetim sonuçlarının basınla paylaşıldığına da vurgu yapan Çavuş, ‘hem arazi içindeki hem de tır içindeki tüm enginarlar imha edildi’ diye konuştu.