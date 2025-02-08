Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın avukatı Berat Kocakaya, tutuklu sanıkların aldığı cezalar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı. Başvuruda Nevzat Bahtiyar'ın 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA 'DİYARBAKIR BAROSU' DETAYI

Davada katılan konumunda olan Arif Güran'ın avukatı Berat Kocakaya, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulmak üzere 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu.

Dilekçede, Diyarbakır Barosu'nun davaya katılan taraf olarak kabulünün reddine karar verilmesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Barosu'nun Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2024/396 Sayılı dosyasında kabul edilen katılma talebi hatalıdır. Narin Güran'ın ailesinin tamamı Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2024/396 sayılı dosyada şüpheli veya sanık değildir. Öncelikle Narin Güran'ın babası olan ve Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2024/396 sayılı dosyasında katılma talebi kabul edilen ve suçtan doğrudan zarar gören Arif Güran, yine suçtan doğrudan zarar gören ve bu dosya özelinde hiçbir aşamada şüpheli olmayan Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, yukarıda isimleri belirttiğimiz kişilerin başta müvekkil Arif Güran olmak üzere Narin Güran cinayeti sebebiyle doğrudan zarar gören aile üyelerinin varlığı ve yine Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2024/396 sayılı dosyada şüpheli veya sanık olmamaları, yine mevzuat gereği aile ve sosyal politikalar bakanlığının soruşturma aşamasından beri dosyayı etkin bir şekilde takip ediyor olmaları, Narin Güran cinayetinin en başından itibaren otopsiye yetkisiz kişilerin alınması dahil diğer soruşturma işlemlerine yetkisiz kişilerin katılması, Diyarbakır CBS'de Narin Güran cinayetinin soruşturması devam ederken katılanın bir TV programında masumiyet karinesine aykırı açıklamalar yapılarak adil yargılamayı etkilendiğini değerlendirmemiz, hukuka aykırı delillerin Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2024/396 sayılı dosyası ve kamuoyuna sunulmuş olması, yine Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2024/396 sayılı dosyasında maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadele etmenin dışına çıkılıp kabul görülen senaryo üzerinden sanıkların cezalandırılmasının talep edilmesi, sebepleri ile katılma taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmektedir. Diyarbakır Barosu'nun katılma talebinin istinaf ve olası temyiz aşamalarında reddine karar verilmesi gerekmektedir."

"BAHTİYAR 'ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN"

Narin Güran'ın cinayetinin kesin olarak nerede, nasıl ve kimler tarafından işlendiğinin verilen karar ile anlaşılamadığı savunulan dilekçede, delillerin icelenmesi sürecinde maddi gerçeğe ulaşma gayesine zarar verildiği iddia edildi.

Nevzat Bahtiyar hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu işlediği kanaatiyle verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının hatalı olduğu belirtilen dilekçede, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Narin Güran'ın vahşice katledildiği cinayetine ilişkin yapılan yargılama neticesinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Nevzat Bahtiyar yönünden 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu işlediği kanaatiyle TCK'nın 281/1. Maddesine uyarınca 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ancak verilen karar hatalıdır. Şöyle ki; sanık Nevzat Bahtiyar 21.08.2024 tarihinde Hacı Sait Tek'in çiftlik kamera görüntüleri ile sabit olduğu üzere; Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'ne 21.08.2024 tarih 15.41.56 da 23 AN 630 plakalı araç ile Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'ne gittiği kameraya yansıdığı daha sonra 15.44 saatinde Narin Güran'ın cansız bedenini çuval içerisinde dere kenarına gömdüğü yerde bulunduğu, daha sonra sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın araçla gittiği Mehmet Sait Tek'e ait çiftlik kamerası görüntülerinden anlaşıldığı üzere 16.22.04 sırasında Narin'in cansız bedenin gömüldüğü yerden çıkarak Özdemirler Mahallesi Gönendi Kümeevlerine gittiği kamera kayıtları ile sabittir. Yine Sanık Nevzat Bahtiyar'ın 16.22.04 sıralarında Narin Güran'ın cansız bedenini gömdükten sonra Özdemirler Mah. Gönendi Kümeevleri'nde bulunan baldızının evine gittiği çay içip peynir aldığı sanık Nevzat Bahtiyar'ın ikrarı ile sabittir. Tüm bu sebeplerle Nevzat Bahtiyar hakkında TCK 82 maddesi kapsamında çocuğa karşı kasten adam öldürme suçundan cezalandırılması gerekirken suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2024/396 Es. 2024/529 sayılı kararın istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın TCK 82/1-e maddesi uyarınca üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz. Yukarıda detaylıca arz ve izah edilen, Sayın mahkemenizce resen dikkate alınacak sebeplerle, istinaf talebimizin kabulüne ve Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2024/396 esas, 2024/529 sayılı kararının kaldırılmasına ve sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz."