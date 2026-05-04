Lefkoşa’da “uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve verme” suçlarından tutuklanan O.C.N. mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, Gönyeli’de zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; 42 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 700 miligram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet sarı renk hap ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazının bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde mart ayından itibaren uyuşturucu temin edip Lefkoşa ve Gönyeli’de belirli noktalara bırakarak maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini, ayrıca aranan şahıslar bulunduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar ise müvekkilinin uyuşturucu madde satmadığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.