Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Olayın ardından H.T.’nin, sağlık ocağının ön kısmındaki araç park yerinde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği de tespit edildi.

Geçitkale Sağlık Ocağı’nda, ikametgahında elinden yaralanması üzerine başvuran H.T. (E-42), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada (nefes örneği vermeyi reddetti), kendisine yapılan müdahaleyi beğenmediği gerekçesiyle sağlık görevlisi kadın şahsın omzuna vurarak darp etti.

