Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yusuf KESKİN (E-48)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Lefke’de Venedik Surları Mevkii’nde bulunan Maratasa Argı olarak bilinen beton su kanalı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Ayla ÇETİNLER (K-70)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kafatası ve omurga kırıkları, beyin doku harabiyeti ve omurilik yaralanması” sonucu olduğu belirlendi.

Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ayaz KILBAŞ (Ç-3)’ın yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin “serebral palsi, alt solunum yolu enfeksiyonu ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Her üç olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.