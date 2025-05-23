Polisten uyuşturucu operasyonuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

22.05.2025 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Doğru Adres Operasyonu) kapsamında, O.G.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda toplam 850 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.