Polisten yapılan açıklama şöyle:

“22.03.2025 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde O.Y.E.(E-20) ve K.B.İ.(E-20)’nin kalmakta oldukları ikametgahlarında yapılan aramada satışa hazır paketler halinde toplam 300 gram ağırlığında Hinteneviri (Skunk) ile 2 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”