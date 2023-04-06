Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.04.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt’ta, CÖŞ tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.A.Y.A.(E-24)’nin kullanımındaki ve A.D.(E-34)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan arama sonucu, tasarruflarında satışı yeşil reçeteye tabi 8 adet hap, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 21.000 TL ve 100 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğunan inanılan A.A.M (E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.