İlk olay 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.40 sıralarında Ercan Havalimanı'nda meydana geldi. KKTC'ye giriş yapan Y.K. (23), şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ekipleri tarafından arandı. Yapılan aramada, tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet hap bulunarak emare alındı. Zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı gün saat 17.00 sıralarında ise Sütlüce-Geçitkale Anayolu üzerinde düzenlenen operasyonda O.İ. (34) gözaltına alındı. Zanlının üzerinde, kullandığı araçta ve ikametgahında yapılan aramalarda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 170 adet kağıt, 492 tam ve 115 parçalanmış ecstasy hap, yaklaşık 2 gram methamphetamine, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan bir hassas terazi ile bir pipo ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler emare olarak alınırken, her iki zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.