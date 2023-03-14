Uyuşturucu operasyonlarıyla ilhili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.03.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Yosun Operasyonu) kapsamında, M.Y.(E-36) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

13.03.2023 tarihinde, Lapta’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, N.A.(E-38) ve Ş.A.(K-50)’nın tasarruflarında yaklaşık 3 gram 500 miligram ağırlığında metamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve pipo bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

13.03.2023 tarihinde, Gemikonağı’nda, S.B.(K-19)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL nakit para emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.R.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.