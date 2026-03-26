Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında NATO üyesi ülkelerin hiçbir şey yapmadıklarını savunanTrump, "ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacı yok ancak bu çok önemli durumu asla unutmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, 17 Mart'taki sosyal medya paylaşımında da "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı." görüşünü paylaşmıştı.