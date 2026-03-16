Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 14.05’te toplandı.

Genel Kurul’da Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Cumhuriyet Meclisi'nin gündeminde ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmeleri de bulunuyor.