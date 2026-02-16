2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi başladı. 15 günlük ara tatilin ardından öğrenciler yeniden sınıflarına kavuştu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ikinci dönemin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, “Eğitim, bir ülkenin geleceğe attığı en güçlü imzadır. Çocuklarımızın daha donanımlı, özgüvenli ve milli-manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk dönemin yoğun bir tempoyla tamamlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, ikinci dönemde akademik başarıyı artırmaya yönelik projelerin, öğretmen eğitimlerinin ve okul altyapı güçlendirme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi öncelik olarak gördüklerini belirten Çavuşoğlu, güvenli, sağlıklı ve çağın gerekliliklerine uygun okul ortamları için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Açıklamasının sonunda öğretmenlere de özel bir teşekkür eden Çavuşoğlu, “Eğitim ailemizin fedakâr neferleri olan öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz” dedi.