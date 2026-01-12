Bankanın kendi bünyesinden yetişen ve kariyer basamaklarını istikrarlı bir şekilde tırmanan Samancıoğlu’nun bu göreve getirilmesi, Near East Bank’ın sürdürülebilir büyüme ve kurumsal istikrar vizyonunun güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

Gişeden Genel Müdürlüğe Uzanan Başarı Hikâyesi

2008 yılında Near East Bank ailesine gişe görevlisi olarak katılan Timuçin Samancıoğlu, bankacılığın farklı alanlarında edindiği deneyimlerle dikkat çekici bir kariyer yolculuğu sergiledi. Operasyonel süreçlerden pazarlamaya, insan kaynaklarından stratejik yönetime uzanan bu yolculukta, görev aldığı her pozisyonda bankaya değer katan projelerde görev aldı. Samancıoğlu’nun kariyerindeki bu istikrarlı yükseliş, genç bankacılar için de ilham verici bir örnek olarak gösteriliyor.

Genel Müdür Yardımcılığı Döneminde Önemli Katkılar

Şubat 2022 itibarıyla Pazarlama, Operasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Samancıoğlu, bu süreçte Near East Bank’ın kurumsal yapısının güçlendirilmesinde etkin rol üstlendi. Dijitalleşme adımlarının hızlandırılması, müşteri odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi ve insan kaynağının verimli yönetilmesi konularında hayata geçirilen birçok proje, Samancıoğlu’nun katkılarıyla hayata geçti. Özellikle operasyonel verimlilik ve çalışan memnuniyeti alanlarında elde edilen ilerlemeler, bankanın sektördeki rekabet gücünü artırdı.

NEAR EAST BANK’TA GÜVEN VE LİYAKAT TEMELLİ YENİ DÖNEM

Genel Müdür Timuçin Samancıoğlu Bu Görev Bir Unvan Değil, Kurumsal Bir Sorumluluktur

Near East Bank bünyesinde gişe görevinden başlayarak Genel Müdürlük görevine uzanan kariyer yolculuğunu değerlendiren Timuçin Samancıoğlu, üstlendiği görevin kişisel bir başarıdan öte, kuruma ve kamuoyuna karşı taşınan yüksek düzeyde bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Samancıoğlu, Near East Bank’ta geçen yıllar boyunca edindiği tüm deneyimlerin; karşılaşılan zorlukların, alınan sorumlulukların ve ekip çalışmasının, bugün yürütülen yönetim anlayışının temelini oluşturduğunu ifade etti. Genel Müdürlük görevine atanmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Samancıoğlu, bu görevin aynı zamanda kurumsal güvenin somut bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sonuç odaklılık ilkeleri doğrultusunda hareket edeceklerini vurgulayan Samancıoğlu, başarıyı yalnızca finansal göstergelerle değil; kurumsal yapı, insan kaynağı ve sürdürülebilir güven anlayışıyla birlikte ele aldıklarını dile getirdi.

Finansal Güç, Kurumsal Disiplinle Destekleniyor

Near East Bank’ta finansal büyümenin tek başına yeterli görülmediğini ifade eden Samancıoğlu, güçlü mali yapının ancak disiplinli yönetim, yetkin kadrolar ve kuruma duyulan güvenle anlam kazandığını belirtti. Yeni dönemde bu dengenin korunması ve daha da güçlendirilmesinin temel öncelikler arasında yer alacağını kaydetti.

Kurumsal hedeflere ulaşmada insan kaynağının belirleyici rol oynadığını vurgulayan Samancıoğlu, çalışanların yetkinliklerinin artırılması, performanslarının desteklenmesi ve kuruma olan aidiyetlerinin güçlendirilmesinin yönetim stratejisinin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Stratejik Bakış Açısı ve Uzun Vadeli Planlama

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Samancıoğlu, akademik altyapısını bankacılık sektöründe edindiği saha deneyimiyle bütüncül bir yönetim anlayışına dönüştürdüğünü belirtti. Stratejik planlama, etkin iletişim ve güçlü organizasyon yapısının, Near East Bank’ın kurumsal başarısının temel unsurları arasında yer aldığını vurguladı.

Bankanın geleceğine yönelik tüm kararların; sürdürülebilirlik, kurumsal itibar ve risk yönetimi çerçevesinde ele alındığını ifade eden Samancıoğlu, kısa vadeli kazanımlar yerine kalıcı ve sağlam büyümenin hedeflendiğini dile getirdi.

Dijital Bankacılıkta Güven Odaklı Büyüme

Önümüzdeki dönemde dijital bankacılık yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Samancıoğlu, teknolojinin Near East Bank’ta yalnızca bir yenilik unsuru değil, operasyonel verimliliği ve hizmet kalitesini artıran stratejik bir araç olarak konumlandırıldığını ifade etti.

Müşteri memnuniyetinin temel öncelik olduğunu vurgulayan Samancıoğlu, dijitalleşme sürecinin güven, veri koruma ve kurumsal sorumluluk ilkeleriyle birlikte yürütüldüğünü belirtti.

Liyakat Esaslı İnsan Kaynağı Politikası

Near East Bank’ın en büyük gücünün insan kaynağı olduğunu vurgulayan Samancıoğlu, kurum kültürünü benimseyen, yetkinliği ve emeğiyle öne çıkan çalışanların desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. Kendi kariyer yolculuğunun; gişeden Genel Müdürlük görevine uzanmasının, bankada uygulanan liyakat esaslı kariyer politikasının açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Samancıoğlu, çalışanların emeklerinin karşılık bulduğu, yeteneklerin sistemli biçimde geliştirildiği bu yapının, Near East Bank’ın sürdürülebilir başarısının temel dayanaklarından biri olduğunu vurguladı.