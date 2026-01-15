Bu atama, şirketin operasyonel gücünü daha bütüncül bir yönetsel vizyonla ileriye taşıma hedefinin güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Hasar Disiplininden Kurumsal Liderliğe Uzanan Yeni Dönem

Near East Sigorta bünyesinde 17 Haziran 2019 tarihinden bu yana Hasar Müdürü olarak görev yapan Gürmanoğlu, görev süresi boyunca yalnızca süreç yöneten değil, sistemi dönüştüren bir yönetim anlayışı ortaya koydu. Hasar dosyalarının daha hızlı sonuçlanması, müşteriyle kurulan iletişimin güçlendirilmesi ve operasyonel darboğazların ortadan kaldırılması adına geliştirilen uygulamalar, şirket içinde önemli bir fark yarattı.

Saha gerçekliğini bilen, kriz anlarını yöneten ve çözüm üretme refleksi güçlü bir yönetici profili çizen Gürmanoğlu’nun, Genel Müdürlük görevine atanması, Near East Sigorta’nın “operasyondan stratejiye” uzanan yönetim yaklaşımının doğal bir sonucu olarak görülüyor.

Near East Sigorta’ya Taşınan Tecrübe

Fevzi Gürmanoğlu, Near East Sigorta öncesinde Groupama Sigorta bünyesinde Hasar Müdürü,acente temsilcisi ve üretim departmanında görev alarak, farklı branşlar ve portföylerde kapsamlı bir deneyim edindi. Özellikle yüksek riskli dosyalar, yoğun operasyon gerektiren süreçler ve müşteri beklentilerinin yönetilmesi konularında kazandığı bu birikim, bugün taşıdığı yönetsel perspektifin temelini oluşturuyor. Bu deneyim, Near East Sigorta’da daha sistematik, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir hasar yönetimi anlayışının yerleşmesine katkı sağladı.

Teknolojiyle Güçlenen Yönetim Yaklaşımı

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Enformatik lisans mezunu olan Gürmanoğlu, sigortacılıkta teknolojinin destekleyici değil, belirleyici bir unsur olduğuna inanıyor. Dijital altyapının güçlendirilmesi, veri analitiğinin karar süreçlerinde daha etkin kullanılması ve hasar yönetiminde izlenebilirliğin artırılması, yeni dönemin temel yapı taşları arasında yer alıyor. Bu yaklaşımın, Near East Sigorta’nın operasyonel hızını artırmasının yanı sıra kurumsal şeffaflığı ve müşteri güvenini de pekiştirmesi hedefleniyor.

Yeni Dönemin Yol Haritası

Fevzi Gürmanoğlu’nun Genel Müdürlük görevindeki öncelikleri şu başlıklar etrafında şekilleniyor:

müşteri deneyimini merkeze alan hizmet modellerinin geliştirilmesi,

hasar süreçlerinde dijital uygulamaların yaygınlaştırılması,

kaynakların daha etkin kullanıldığı yalın operasyon yapısının kurulması,

ekipler arası uyumun artırılması ve kurumsal bağlılığın güçlendirilmesi,

Near East Sigorta markasının sektördeki güven algısının daha da yukarı taşınması.

Near East Sigorta’da Kurumsal Gücün Yeni Evresi

Bu atamayla birlikte Near East Sigorta’nın, hasar yönetimindeki güçlü refleksini tüm branşlara yansıtarak daha dengeli, daha çevik ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşması amaçlanıyor. Gürmanoğlu’nun liderliğinde şirketin, operasyonel sağlamlığını stratejik büyümeyle birleştiren yeni bir evreye girmesi hedefleniyor.

Bu Görevi, Bir Ünvan Değil,Büyük Bir Emanet Olarak Görüyorum

Genel Müdürlük görevine atanmasının ardından Fevzi Gürmanoğlu, yeni döneme ilişkin “Near East Sigorta’da yıllardır sahada, dosyaların içinde, müşterinin gerçek beklentileriyle temas halinde görev yaptım. Bugün Genel Müdürlük görevini üstlenmek, bana duyulan güvenin çok güçlü bir göstergesidir.

Sigortacılıkta başarı; yalnızca büyüklükle değil, doğru zamanda doğru çözümü sunabilmekle ölçülür. Amacım, Near East Sigorta’yı hızlı karar alabilen, şeffaf çalışan ve müşterisinin yanında durduğunu hissettiren bir yapıya daha da ileri taşımaktır.

Önümüzdeki dönemde teknolojiye yatırım yapan, insan kaynağını güçlendiren ve sürdürülebilir büyümeyi merkeze alan bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Near East Sigorta’yı sadece bugünün değil, yarının sigortacılığına da hazır bir marka haline getirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte kararlılıkla çalışacağım”dedi.