Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Hükümetin Kıbrıs Türk siyasi tarihinde en önemli icraatlara imza atan bir hükmet olduğunu gördüm”

Arıklı, hükümetin 4 yıllık icraatlarının anlatıldığı basın toplantısı hakkında konuşarak, “Başbakan 4 yıllık icraatları değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Başbakanı dinlerken hayret ettim. Çok güzel icraatlara imza atmışız. Reform hükümeti olduğumuzu söylüyoruz ama bir kez daha detayları duyunca bu hükümetin Kıbrıs Türk siyasi tarihinde en önemli icraatlara imza atan bir hükmet olduğunu gördüm. Tüm bakanların yaptığı icraatlar göz doldurdu. Başarılı bir hükümetle karşı karşıyayız. İşin ilginç tarafı basın toplantısına katılan basın mensubu arkadaşlardan verilen rakamlarla ve icraatlarla ilgili bir soru gelmedi. Sorulan sorulara baktığımda, icraatlarla ilgili değil rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla sorular düğümlendi. Hükümetin icraatları yokmuş gibiydi. İnsan üzülüyor. Bu kadar yapılan icraatın kamu spotlarıyla halka anlatılması lazım. Bakan arkadaşlarımız bile diğer bakanlıkların yaptığı icraatları duydu. 2008 veya 2012 de başlatılan ve yarım kalan birçok icraatta gerek benim gerek diğer bakanlıklarda bizim dönemimizde tamamlanarak imza atılmış. Bunların anlatılması lazım” diye konuştu.

“4 aylık süredeki cezaların silinmesi için Bakanlar Kuruluna bir önerge hazırladım”

Trafik, yapay zeka hız tespit kameraları, trafik cezalarının silinmesi ve kademeli ceza sistemli konularıyla ilgili dört farklı çalışma yaptıklarını söyleyen Arıklı, ilgili yasa ve tüzük çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yapay Zeka destekli hız tespit kameraları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılması için önerge hazırladığını söyleyen Arıklı, geçmiş 4 aylık sürede yazılan cezaların silinmesi için Bakanlar Kurulu’na öneride bulunacağını söyledi. Arıklı, “Kameralarla ilgili sürprizim var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılacağı bir lansmanla kameraları tanıtacağız. Kameralar 4 ay önce takıldı ve bu sürede çok tartışmalar oldu. 4 aylık süredeki cezaların silinmesi için Bakanlar Kuruluna bir önerge hazırladım. Çünkü vatandaşların haklı olduğu konular var. Gereken tanıtım yapılamadı. Kameraların ışıkları yanmadı. Vatandaş diyor ki yanmadıysa bozuktur geçtim. Bu tip konuları geride bırakarak yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Bazı yerlere levhalar zamanında koyulamadı. Bazı teknik konularda oldu. O neden 4 aylık cezaların silinmesini Salı günü bakanlar kuruluna sunacağım” dedi.

Trafik Cezalarının düzenlenmesiyle de ilgili bazı çalışmalar yaptıklarını ve önerge hazırladıklarını ifade eden Arıklı, bunu da Bakanlar Kuruluna önerge sunacağını söyleyerek, “Trafik cezalarıyla alakalı toplumda çok ciddi tepkiler geliyor. Anayollardaki sürat ve aşırı hız, dikkatsiziz sürüş, telefon ile konuşma, alkollü sürüş ve benzeri konularda bir tasarruf yok ancak şehir içerisinde bir takım düzenlemeler var. Elinde telefon tutana bile polis ceza yazıyor. Çok ciddi şikâyetler geldi. Buna göre bir tedbir aldık. Bakanlar kuruluna bir yasa tasarısı hazırladım ve sunacağım. 50 km hız limiti olan yerlerde trafik cezalarının bir kısmı uygulanmayacak” dedi.

“Şehir içerisinde 50 km hız limiti olan yollarda bazı cezalar uygulanmayacak”

Arıklı trafik cezaları ile ilgili bazı düzenlemeler de yaptıklarını söyleterek şöyle konuştu:

“Motorlu Araçlar ve trafik tüzüğünde değişiklik yapıyoruz. Hız sınırı 50 km’den az olan şehir içi yollarda bir şey yiyip içiyorsanız, telefon tutuyorsanız veya buna benzer sigara içiyorsanız bu bile cezaydı. Polis sadece bunlardan bir tanesi telefona yoğunlaştı. Biz de buna bir düzenleme yaptık. Şehir içerisinde bazıları uygulanmayacak, 50 km hız üzerindeki yollarda uygulayacağız.”

Trafikte kademeli ceza düzenlemesi: Yasada değişiklik yapılacak

“Yol ve trafik suçları yasasında da değişiklik yapacağız. Trafik cezalarının kademeli ödenmesini sağlayacağız. İlk cezada, ceza oranının yüzde 30’u, ikinci kez aynı suçtan yakalandığında yüzde 50’sini, üçüncü kez yakalandığında ise cezanın yüzde 100’ü ödenecek. Bunu da bakanlar kuruluna gönderdik. Daha sonra meclise gidecek ve meclisteki komitelerde de ivedilik isteyeceğiz. Halkın şikâyetlerinin büyük kısmını gidermiş olacağız”

Takata hava yastığı: Değişim için 1 yıllık süre tanındı

Arıklı, “Vatandaşlar bu iş için ekstra para ödenmeyecek. İlgili firma bunu ücretsiz değiştirmek zorundadır. 1 yıl içerisinde yapmazsanız ve Takata airbag ile araç sürüyorsanız 1 yıl sonra seyrüseferi çıkarmayacağız dedik. Bununla ilgili kamu spotu da yaptık. 2020 öncesi Japon araçlar için geçerlidir. Ciddi bir tehlikedir. Dünyada tanınmış ülkelerde Takata kullanılan araçlar geri çağırıldı ve düzeltildi. Biz tanınmadığımız için bayilerle, Türkiye’deki yetkililerle ve ilgili odalarla görüştük. Vatandaşın cebinden para çıkmayacak. İnternet üzerinden aracınızda takata olup olmadığını kontrol ediniz” diyerek uyarıda bulundu.

Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması ve usulsüz diploma konusu: Polisin de savcının da yaptığı popülizmdir

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik tartışmalar hakkında de değerlendirmelerde bulunan Arıklı, “YDP olarak da Emrah Yeşilırmak’ın Avrupa Parlamentosuna gitmesine onay verdik. Gelen tepkiler üzerine sinecek değiliz. Oy vermemizin arkasında durmak zorundayız. Bunu izah etmek zorundayım. İzah edemeyecekler de kendi hesaplarını kendi versin. Ben dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkan biriyim. Eğer dokunulmazlık rahatsızlık veriyorsa anayasayı değiştirelim sadece kürsü dokunulmazlığı kalsın diyorum, buna yanaşmıyorsunuz. Siyasallaşmış bazı unsurlarla milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karşıyım. Özgürün ve Çaluda’nın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına da ret oyu verdim. Bir milletvekili halktan 5 yıllığına yetki alır. Bizde yargı sisteminde zaman aşımı yok. Hangi şartlarda milletvekillerinin yargılanacağı anayasada çok açıktır. Çaluda için büyük tantana ile Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasını istediler ve sağladılar. Sonra ne oldu? Çaluda yargılandığı tüm davalardan beraat etti sadece bir taneden para cezası aldı. Ayıp değil mi? Emrah Yeşilırmak’a halk 5 yıllığına yetki verdi. 5 yılın sonunda görevi bitince yargılarsın. Bu diploma olayında yüzlerce kişiden bahsediliyor. Neden sembolik 2-3 kişinin üzerinde duruyorsunuz? Polisin de savcının da yaptığı popülizmdir” diyerek tepki gösterdi.

Konuşmasının devamında Arıklı, “6-7 ay sonra seçim olacak. Herhangi bir yasa için Emrah Yeşilırmak elini kaldırırken milletvekili ama AP’ye ye giderken hakkında iddia var gidemezsin diyorlar. Böyle saçma şey olur mu? Bu kadar çifte standart olmayın diyorum diğer milletvekili arkadaşlara. El kaldırdıysak bunu kamuoyuna izah etmek zorundasınız” diye konuştu.

Erken seçim: Seçim tarihine 2 milletvekili olan YDP değil, Hükümetin büyük ortağı olan UBP ve Sayın Başbakan Ünal Üstel karar verecektir

Erken seçim konusunda da görüş bildiren Arıklı, “Bana göre seçim mayısta olmalı ama buna ben karar vermeyeceğim. Başbakan erken seçim yok dedi. Seçim tarihine 2 milletvekili olan YDP değil, Hükümetin büyük ortağı olan UBP ve Sayın Başbakan Ünal Üstel karar verecektir. Onların diyeceği zamanı bekliyoruz. Gündemimizde seçim yok diyorlar. Başbakanın kendine göre haklı ve mantıklı gerekçeleri var. Yapılmakta olan önemli projeler var. Onlar tamamlandıktan sonra gidilmesi konusunda haklı buluyorum. Seçim 2026 Eylül sonrasında herhangi bir tarih olabilir” dedi.

Adaylık konusu: Ölene kadar koltuğa yapışmak bana göre doğru değil

Yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağının sorulması üzerine Arıklı, “ Tüzük gereği 10 yıl yada 3 dönem başkanlık yapabiliyorum. Ama partideki arkadaşlar bunu değiştirdi. Ancak 65 yaşında bırakacağım çünkü aileme söz verdim. Önümüzdeki dönem aday olacağım. Akademik hayatı özledim. Yarım bıraktığım çalışmalar ve kitaplar var. Onları bitirmem lazım. Siyaseti de tadında bırakmak gerekiyor. Arkadan gelen arkadaşların önünü açmak lazım. Ölene kadar koltuğa yapışmak bana göre doğru değil. Çekilmesini bilmek lazım” ifadelerini kullandı.

Arıklı’dan karma oyun kaldırılmasına şartlı destek

Seçim ve Halk Oylaması Yasasının değişmesi ve Karma oyun kaldırılması gerektiğini söyleyen Arıklı, “Karma oyu kaldıralım ama Seçim ve halk oylaması yasasısın da değişmesi gerekiyor. Yasada adayları üyeler belirler ve sıralar diyor. Bunu değişmesi gerekiyor. Şartlarımızdan biri de bu olacaktır. O zaman karma oyun kaldırılması gerektiğine DP’nin de bizim de değişmesini istediğimiz şeyler var. Karma oyun kaldırılmasına itirazımız yok. Zamanı gelince konuşacağız. İstenirse 1 ay içinde bu çalışma yapılır. Muhalefet ile de görüşeceğiz ama karar verecek olan hükümettir. Muhalefetin karma oyun kaldırılmasına karşı çıkmadıklarını biliyoruz. Onların da başka teklifleri var. Hepsini değerlendireceğiz” diye konuştu.

Yargı reformu: Geciken adalet, adalet değildir. Yargı reformunun gecikmeksizin yapılmasında fayda var

Yargıdan gelen anayasa değişikliği talebi hakkında da konuşan Arıklı, “Yüksek Mahkeme yargıyla ilgili referandumu ayrı istiyor ve bana göre de haklı bir taleptir. Son derece masumane, toplum ve yargının ihtiyacı olan taleplerdir. Daha önce referandumlar diğer seçimlerle yapıldığı için seçimlerin gölgesinde kaldı ve sahip çıkan olmadığı için reddedildi. Yüksek Mahkeme bu referandumu seçimle yapmayın diyor. 8-10 milyonluk bütçe gerekiyor ve bu para bulunabilir. Geciken adalet, adalet değildir. Yargıçların önündeki eski dosya sayısının on binlerce olduğu konuşuluyor. Yargı reformunun gecikmeksizin yapılmasında fayda var” dedi.