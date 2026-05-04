Neofitu, Hristodulidis’in enerji planlarının sürdürüldüğünü açıkladığını; ancak bu planların ne olduğunu, hangi projelerin hayata geçirildiğini veya geçirileceğini ve doğal gazın ne zaman Güney Kıbrıs’a ulaşacağını belirtmediğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin (MEB) değerlendirilmesine yönelik stratejinin fiilen eski Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas döneminde başladığını anımsatan Neofitu, bunu, Nikos Anastasiadis – DİSİ hükümeti döneminin izlediğini ve Hristodulidis’in bu dönemde Bakanlar Kurulu'nda yer aldığını; bugün ise sürecin başlangıcından bu yana yaklaşık 15 yılda, enerji alanında hiçbir somut adım atılmadığını belirtti.

Neofitu, Rum Elektrik İdaresi (AİK) ve çalışanlarının, yaz aylarında olası elektrik kesintileri ve birtakım ciddi sorunlar konusunda uyarıda bulunduğunu; elektrik enerjisinden sorumlu kurum AİK’in, planların dışında bırakıldığını, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinde ciddi engellerle karşı karşıya kalındığını ve Dikelya’daki santrallerin eskidiğini ifade etti.

Doğal gazın geleceğine dair somut bir ihtimal olmamasına rağmen, Vasiliko'daki ünitelerin modernizasyonuna devam edildiğini kaydeden Neofitu, Vasiliko'daki terminal projesinin de durma noktasına geldiğine işaret etti.

Neofitu, Rum Hükümeti’nin nasıl ilerleyeceğine dair net bir stratejisi olmadığını; Hristodulidis’in Güney Kıbrıs -Yunanistan elektrik bağlantısıyla ilgili açıklamalar da yaptığını, ancak milyonlarca euroya mal olacak bu projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunda yeterli bilgi ve şeffaflık bulunmadığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran'daki savaş ardından, iki kat daha fazla risk altında bulunduğuna işaret eden Neofitu, yetkililerin, olası yakıt kıtlığı ve enerji fiyatlarında tüketicinin kaldıramayacağı yeni artışlar konusunda uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Hükümetin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamasının Chevron, ENI ve TOTAL ile tam hızda devam ettiğini” tekrarladığını, ancak bu planların, bugüne kadar vatandaş için somut sonuçlar doğurmadığını ifade eden Neofitu, Türkiye KKTC’ye yönelik doğal gaz boru hattı planlarını sürdürürken, kendilerinin doğalgazın Güney Kıbrıs’a ne zaman ve nasıl ulaşacağını tartışmaya devam ettiğini belirtti.

Neofitu, Hristodulidis’in enerjinin ciddi jeopolitik boyutları olan, stratejik öneme sahip bir konu olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ülkenin enerji zenginliğinin ortak kullanımının, işleri daha etkili ilerletebileceğini anlaması gerektiğini vurguladı.