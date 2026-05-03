Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta yapılacak genel seçim öncesinde Kathimerini tarafından Stratego/IMR şirketine anket yapıldı.

Katılımcılara, Kıbrıs sorunu, Mevcut Hristodulidis" hükümetine duyulan güven, yarın genel seçim olsa kime oy vereceği", olası NATO üyeliği gibi birçok başlıkta soru yöneltildi.

Anket siyasi partilerden hiçbirine güvenin yüzde 20'nin üzerine çıkmadığını gösterdi.

KIBRIS KONUSU

Anket sonuçlarına göre Kıbrıs sorununda Rum halkının yüzde 29’u “üniter devletten” yüzde 9’u “iki devletten” yana.

RİK tarafından 1996’dan beri yapılan araştırmalar ise Rum halkının kurumlara olan güveninin azaldığını ortaya koydu.

PARTİLER

Kathimerini’nin “Vatandaşlar Başrol Oyuncusu Arayışında” başlığıyla aktardığı anket sonuçları DİSİ, AKEL, DİKO gibi geleneksel partilerin yorgun ve başarısız bir oy kaybını önleme savaşı verdiğini, ELAM, Alma ve Amesi Dimokratia gibi ihtilaf partilerinin ise halkı ciddi ve sorumlu olabilecekleri konusunda ikna edemediğinden zemin kaybettiği ya da yer değiştirdiğini gösterdi.

Gazeteye göre birincilik yarışında DİSİ oy kazandığı için değil, AKEL oy kaybettiği için birinci konumda.

ELAM’ın oy oranı bir miktar gerilerken DİKO ve Alma 4’üncülük için yarışıyor. Amesi Dimokratia önemli oy kaybına uğrarken üçüncü sandalye paylaşımına katılabilmek için yüzde 7,2 oy oranını elde edip edemeyeceği de belli değil.

Yeni Meclis'e Volt’un gireceği kesin, EDEK ve Ekologlar mücadele ediyor. DİPA, Avcılar ve Siku Pano barajı geçemiyor.

YARIN SEÇİM OLSA

Stratego/IMR şirketi 20-30 Nisan tarihleri arasında Kathimerini hesabında 18 yaş ve üzeri 800 seçmene arasında yaptığı ankette "yarın seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusunu yöneltti.

Ankete katılanlardan yüzde 20,2'si DİSİ, yüzde 18,5'i AKEL, yüzde 12,6'sı ELAM, yüzde 8,9'u ALMA, yüzde 7,4'ü DİKO, yüzde 5,7'si Amesi Dimokratia, yüzde 4,2'si Volt, yüzde 2,3'si EDEK yüzde 2,1'i Ekologlar, yüzde 1,2'i DİPA, yüzde 1,2'i Aktif Vatandaşlar Birleşik Avcılar Hareketi, yüzde 1'i Siku Pano, yüzde 0,5'i, Demokratik Ulusal Hareket, yüzde 0,1'i Demokratik Değişim Partisi cevabı verildi.

Katılımcıların yüzde 8,1’i karar vermediğini, yüzde 2,4’ü sandığa gitmeyeceğini, yüzde 1,7’si cevap vermek istemediğini, yüzde 1,3’ü boş oy atacağını ve yüzde 0,4’ü bağımsız adaya oy vereceğini söyledi.

Katılımcılar “desteklediği partiden bağımsız olarak hangi partinin birinci olacağı” sorusuna yüzde 61 DİSİ, yüzde 22 AKEL, yüzde 3 Amesi Dimokratia, yüzde 3 ELAM, yüzde 1 DİKO cevabını verdi.

PARTİ BAŞKANLARI

Parti başkanlarının popülaritesiyle ilgili soruya Nikos Hristodulidis için yüzde 48 olumlu, yüzde 43 olumsuz, Annita Dimitriu için yüzde 42 olumlu yüzde 44 olumuz, Stefanos Stefanu için yüzde 40 olumlu yüzde 41 olumsuz cevap verildi.

Nikolas Papadopulos yüzde 21 olumlu yüzde 60 olumsuz, Hristos Hristu yüzde 33 olumlu yüzde 53 olumsuz, Nikos Anastasiu yüzde 15 olumlu yüzde 31 olumsuz, Marios Karoyan yüzde 14 olumlu yüzde 64 olumsuz, Stavros Papaduris yüzde 29 olumlu yüzde 31 olumsuz, Odisseas Mihailidis yüzde 39 olumlu yüzde 40 olumsuz ve Fidias Panayotu için de yüzde 20 olumlu yüzde 67 olumuz cevabı aldı.

MEVCUT HÜKÜMETTEN MEMNUNİYET

Mevcut Hristodulidis hükümetinden duyulan memnuniyetin sorulduğu katılımcıların yüzde 32’si “hiç memnun değilim”, yüzde 31’i “biraz memnunum”, yüzde 29’u “oldukça memnunum” ve yüzde 8’i “çok memnunum” cevabını verdi.

Hristodulidis’in görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranı yüzde 41, onaylamayanların oranı yüzde 53 oldu.

"KIBRIS SORUNUNA TERCİH EDİLEN ÇÖZÜM"

Katılımcılara “Kıbrıs sorununa ne tür bir çözüm tercih edersiniz” sorusu da yöneltildi.

Buna göre, katılımcılardan yüzde 39’undan “iki bölgeli iki toplumlu federasyon”, yüzde 29’undan “üniter devlet”, yüzde 12’sinden “mevcut durum devam etsin”, yüzde 9’undan “iki devlet” ve yüzde 3’ünden “konfederasyon” cevabı alındı.

"YUNAN SAVAŞ UÇAKLARI VE GEMİLERİNİN VARLIĞI"

Ankette katılımcılara “Yunan savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin Kıbrıs’taki varlığını onaylıyor musunuz?” sorusu da soruldu.

Katılımcılardan yüzde 79 “onaylıyorum”, yüzde 14 “onaylamıyorum” ve yüzde 7 “bir görüşüm yok” cevabı geldi.

"OLASI NATO ÜYELİĞİ"

(Güney) Kıbrıs’ın NATO’ya katılması olasılığı sorulduğunda katılımcıların yüzde 52’si “onaylıyorum”, yüzde 35’i “onaylamıyorum” yüzde 13’ü de “görüşüm yok” dedi.

“Orta Doğu’daki durum sizi ne kadar endişelendiriyor” sorusuna ise yüzde 45 “çok”, yüzde 33 “oldukça”, yüzde 14 “biraz” ve yüzde 8 “hiç” cevabı verildi.

"KURUMLARA GÜVEN KRİZİ"

Öte yandan Fileleftheros RİK’in 1996’dan beri yaptığı araştırmaları kaynak göstererek Rum halkı arasında kurumlara güven krizi olduğunu, halkın yüzde 35’inin hiçbir kuruma güvenmediğini, sadece yüzde 2’sinin güven belirttiğini aktardı.

DEMOKRASİNİN İŞLEYİŞİ

Gazeteye “1996-2026 döneminde demokrasinin işleyişiyle ilgili memnuniyet” tablosunu da aktardı.

Buna göre, 1996’da yüzde 46 memnuniyet, yüzde 50 memnuniyetsizlik, 1998’de yüzde 53 memnuniyet yüzde 45 memnuniyetsizlik belirtildi.

2001’de yüzde 45 memnuniyet, yüzde 55 memnuniyetsizlik, 2016’da yüzde 32 memnuniyet yüzde 63 memnuniyetsizlik ve yüzde 5 de “demokrasi yok” görüşü ifade edildi.

2018’de yüzde 38 memnuniyet, yüzde 60 memnuniyetsizlik ve yüzde 2 “demokrasi yok”, 2021’de yüzde 22 memnuniyet yüzde 77 memnuniyetsizlik, 2026’da da yüzde 26 memnuniyet yüzde 68 memnuniyetsizlik ve yüzde 5 “demokrasi yok” görüşü ortaya kondu.

RMMO'YA GÜVEN

RMMO’ya güven 1996’da yüzde 93, güvensizlik yüzde 5 iken 2026’da güven yüzde 41’e düştü, güvensizlik yüzde 52’ye yükseldi.-Kiliseye, polise, kamu hizmetine, yargıya ve hükümete güven

Kiliseye güven 1996’da yüzde 59, güvensizlik yüzde 38 iken 2026’da güven yüzde 35’e düştü, güvensizlik yüzde 59 oldu.

Polise güven 1996'da yüzde 61, güvensizlik yüzde 35 iken 2026’da güven yüzde 17’ye düştü, güvensizlik yüzde 69’a yükseldi.

Kamu hizmetine güven 1996’da yüzde 63, güvensizlik yüzde 29 iken 2026’da güven yüzde 22’ye düştü, güvensizlik yüzde 72 oldu.

Yargıya güven 1996’da yüzde 80, güvensizlik yüzde 17 iken 2026’da güven yüzde 19’a, güvensizlik yüzde 76’ya yükseldi.

Hükümete güven 1996’da yüzde 61, güvensizlik yüzde 35 iken 2026’da güven yüzde 17’ye düştü, güvensizlik yüzde 79 oldu.