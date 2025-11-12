Drift Masters Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden İrlandalı yıldızlar Duane McKeever ve Conor Falvey, Japonya’dan Ryusei Akiba, ayrıca Türkiye, İran ve Güney Kıbrıs’tan gelen şampiyon pilotlar aynı pistte nefes kesen bir mücadeleye imza attı.

Lastik dumanının gökyüzünü kapladığı, motor seslerinin adrenalinle buluştuğu yarışlar boyunca tribünlerde büyük coşku yaşandı. Drift tutkunları, uluslararası pilotların performanslarını alkışlarla desteklerken, NEU Event Park bir kez daha motorsporları merkezi olduğunu kanıtladı.

Son Nefese Kadar Heyecan

Sıralama turlarının ardından start alan yarışta, pilotlar drift yaparak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Motor sesleri, duman bulutları ve tribünlerin alkışları eşliğinde geçen yarışın finalinde, İrlandalı yıldız Duane McKeever, Türkiye’nin iddialı pilotu Berfu Tutumlu’yu mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Drift NEU Drift Challenge Final Sıralaması:

1. Duane McKeever (İrlanda)

2. Berfu Tutumlu (Türkiye)

3. Conor Falvey (İrlanda)

4. Enver Haskasap (Kuzey Kıbrıs)

Pistte Kadın Gücü

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Kadınlar Kupası ise motorsporlarında kadın gücünü piste taşıdı. Nefes kesen finalde Ülkü Erçoban’ı mağlup eden Melika Movahed, Kuzey Kıbrıs Drift Kadınlar Kupası’nın ilk şampiyonu oldu.

Kadınlar Kupası Sonuçları:

1. Melika Movahed

2. Ülkü Erçoban

3. Cemre Günsel Haskasap

Yarış sonrası pilotlar seyircilerle buluşarak poster ve tişört imzaladı, pistte büyük bir kutlama havası esti. Kadın sürücülerin performansı tribünlerden uzun süre alkış aldı.

2026 İçin Geri Sayım Başladı

Final yarışının ardından yapılan görkemli ödül töreninde kazananlara ödüllerini Dr. Enver Haskasap ve Dr. Cemre Günsel Haskasap takdim etti. Şampiyonlar pistte zaferlerini kutladı.

Drift NEU Racing Team Direktörü Dr.Enver Haskasap, yaptığı kapanış konuşmasında organizasyona katılan tüm pilotlara, ekiplere ve seyircilere teşekkür ederek, “Bu sadece bir yarış değil, adanın drift kültürünü büyüten bir festival. 2026’da çok daha güçlü döneceğiz” dedi.

NEU Drift Challenge, hem uluslararası yıldızların hem de yerel pilotların aynı pistte buluştuğu, adalı drift tutkunlarının kalbinde uzun süre unutulmayacak bir şampiyona olarak tarihe geçti.