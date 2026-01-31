Özkunt, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin son günlerde bürokrat değişiklikleriyle kamuoyunun gündemini meşgul ettiğini savunarak, bunun sorunun özünü gizlemeye dönük bir girişim olduğunu ileri sürdü.

Özkunt, yaşanan sorunların teknik ya da bürokratik düzeyle sınırlıymış gibi gösterildiğini, birkaç atama haberiyle halkın tepkisinin yatıştırılacağının düşünüldüğünü savunarak, “Bu boş bir çaba” dedi. Asıl meselenin çok daha büyük olduğunu belirten Özkunt, ülkede “ciddi bir siyasal yozlaşma” bulunduğunu savundu.

“Mahkeme dosyalarına giren vahim iddiaların, atanmışların görevden alınmasıyla temize havale edilemeyecek kadar ciddi olduğunu” ileri süren Özkunt, bürokrat değişikliklerinin anlam taşımadığını belirtti.

Özkunt, “Yapılması gereken, mevcut iktidarın siyasi ve bürokratik kadrolarıyla birlikte topyekûn ve derhal halkın yakasından düşmesidir” dedi.

Koalisyon ortaklarına istifa çağrısında bulunan Özkunt, sandığın kurulmasını istedi. Özkunt, bu şekilde önce halk vicdanında, ardından da mahkeme huzurunda hesap verilmesi gerektiğini kaydetti.