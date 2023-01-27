Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının (K-38), Fuhuş Yapmak Kastıyla Zorla Ahkoyma, fuhuşa Teşvik, fahişelik Yaptırma Ve Cinsi Münasebet Kasti ile alıkoyma suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde saat 12:35 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Lefkoşa’da sakin O. A.’nın yapmış olduğu şikayette, Kasım 2022 - Ocak 2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da aynı yerde sakin zanlının(K-36) KKTC'de öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya'dan gelmesini sağladığı O.A.’nın (K- 28) pasaportunu alıkoyarak para karşılığında zorla birçok erkekler cinsi munasebette bulunmasını sağlayıp adı edilene fahişelik yaptırıp fuhuşa teşvik edip, cinsi münasebete girdiği erkeklerden para almak sureti ile fuhuş yoluyla kazanç elde ettiğini anlattı.

Polis zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.