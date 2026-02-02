Hasipoğlu’nun mesajı şöyle;

“Berat Kandili; insanın kendisiyle, vicdanıyla ve toplumla yeniden yüzleştiği müstesna bir gecedir. Affın, arınmanın ve sorumluluğun anlam kazandığı bu anlamlı gecenin; emeğin korunmasına, adalet duygusunun güçlenmesine ve toplumsal dayanışmanın daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Zor zamanlardan geçen dünyamızda, birbirimizi anlamaya, dayanışmayı büyütmeye ve ortak geleceğimize umutla sahip çıkmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu mübarek gecenin; ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize ferahlık getirmesini diliyorum.

Tüm Müslüman aleminin, halkımızın Berat Kandili mübarek olsun.”