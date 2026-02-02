Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Din İşleri Başkanı Hakan Moral’ı ziyaret etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez binasında bugün saat 14.00'te gerçekleşen ziyarette, Diagne’a UNFICYP Kıdemli Danışmanı Aderemi Adeyoka ve Özel Asistanı Sharon Wiharta eşlik etti.

Ziyarette, Kıbrıs’ın çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunması, kültürel ve dini mirasın yaşatılması, güneyde yer alan Binatlı Camisi’nin ibadete açılması konusunun gündeme getirilmesi, Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi ziyaretleri, kurumlar arası iş birliği ve Vakıflar’ın tarihsel süreçteki rolü ve önemi başlıkları ele alındı.