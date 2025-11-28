Nilden Bektaş Erhürman konuşmasına, panele katılanları selamlayarak başladı.

Kadınları panelde bir araya getirdiği ve kadınları görünür kıldığı için paneli düzenleyenlere teşekkür eden Nilden Bektaş Erhürman, panelin adının umut ve ilham verdiğini söyledi.

Panelde başarı hikayelerini ve arkasındaki mücadeleyi dinleme fırsatı bulunduğunun altını çizen Nilden Bektaş Erhürman, panelde anlamlı bir olaya tanıklık edildiğini vurguladı.

Kadınların iş hayatına girme fikrini geliştirdiğinde, muhtemelen birçok sorunla karşılaştığına işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, “İnsanlar size neyi, nasıl yapacağınızı söylemek yerine muhtemelen neyi nasıl yapamayacağınızı söylediler” dedi.

Kadınların ekonomik sorunlar yanında, aile direnci ile karşılaştığını anlatan Nilden Bektaş Erhürman, ailesindeki yaşlılara ve çocuklara bakmakla sorumlu olan kadınların ya işlerinden vazgeçerek ya da daha çok vakit ayırarak büyük fedakarlıklar yaptığını kaydetti.

Elde ettikleri başarı ile panele katılan kadınları tebrik eden Nilden Bektaş Erhürman, başarı öyküsü yazan kadınları dinleme fırsatı bulduğu için teşekkür etti.

Paneldeki konuşmacılar yanında iş dünyasında bulunan, iş dünyasında tutunmak isteyen, iş dünyasında olmamasına rağmen fikri olan ve iş dünyasına girmek isteyen kadınları da tebrik eden Nilden Bektaş Erhürman, “Vaz geçmesinler, yılmasınlar, pes etmesinler, bazen cesurca adım atamasalar bile sessizce hedeflerine doğru ilerlesinler” dedi.

Kadınların iş dünyasında bulunmasının ekonomik kazanç yanında, topluma da katkı sağladığına dikkat çeken Nilden Bektaş Erhürman, kadınların işgücüne katılımıyla toplumun da güçlendiğini ve dönüştüğünü kaydetti.

Toplumun potansiyelinin yarısını oluşturan kadınların iş gücüne katılmamasının olumsuz etkilerinden bahseden Nilden Bektaş Erhürman, devletin kadına hibe ve eğitim programları yanında, meslek edindirme kursları ve düşük faizli kredilerle destek çıkması gerektiğine dikkat çekti.

Kadınlar için çalışan, destek veren ve kadını görünür kılan kadın örgütlerine de destek verilmesi gerektiğine işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, “Kadın çalışırsa, kadın güçlüyse toplum güçlü ve sürdürebilir olur” ifadelerini kullandı

Paneli düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür eden Nilden Bektaş Erhürman, panelin umut olması dileğinde bulundu.

Nilden Bektaş Erhürman, panelin sonunda paneldeki konuşmacılara plaket takdim etti.