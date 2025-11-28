Müsteşar Lakadamyalı, ayrıca “Modern Dönemde Artan Küresel Enformasyon Tehditlerine Karşı Dayanıklı ve Önleyici Adımlar: Türk Devletlerinin Medya Ekosistemi Örneği” konulu panelde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının hakikat mücadelesinin 1963’te çok ilkel şartlarda araba aküsüyle kurulan Bayrak Radyosu ile başladığını söyleyen Lakadamyalı, günümüzde bu mücadeleye tek yanlı habercilik ve dezenformasyona karşı teknolojik imkanlardan da yararlanarak çeşitli araçlarla geçmişten gelen kararlılık ve 40 yılı aşkın bir devlet bilinciyle devam edildiğini vurguladı. İletişimin hayatın her alanında önemli bir yer kapsadığını ifade eden Lakadamyalı, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinin Türk dünyası açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Müsteşar Lakadamyalı’ya toplantı boyunca Basın-Yayın ve Enformasyon Memuru Mert Efekan eşlik etti.