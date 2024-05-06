KKTC İstatistik Kurumu Nisan Ayı Hayat Pahalılığı'nı yüzde 5.92 olarak açıkladı. Buna göre, Yıllık Hayat Pahalılığı yüzde 95.60, 4 Aylık HP yüzde 22.98.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %5.92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22.98 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %95.60 değişim gerçekleşti.

İstatistik Kurumu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %5.92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22.98 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %95.60 değişim gerçekleşmiştir.



Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %19.48 ile Eğlence ve Kültür ana grubunda gerçekleşmiştir. Lokanta ve Oteller ana grubunda %16.15, Haberleşme ana grubunda %15.64, Eğitim ana grubunda %13.36, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %10.30, Sağlık ana grubunda %9.16, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3.74, Ulaştırma ana grubunda %2.66, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.95, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.77, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.93 artış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2.12 azalış gerçekleşmiştir.



Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 483 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %244.66 Lens Bakım İlaçları, %148.14 Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Kontörlü - B GSM Operatörü) ve %65.18 ile Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Kontörlü - A GSM Operatörü) olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %64.00 Salatalık, %58.16 Marul ve %52.24 ile Taze Bakla olmuştur.