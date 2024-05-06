KKTC İstatistik Kurumu Nisan Ayı Hayat Pahalılığı'nı yüzde 5.92 olarak açıkladı. Buna göre, Yıllık Hayat Pahalılığı yüzde 95.60, 4 Aylık HP yüzde 22.98.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %5.92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22.98 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %95.60 değişim gerçekleşti.

İstatistik Kurumu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %5.92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22.98 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %95.60 değişim gerçekleşmiştir.   

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Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %19.48 ile Eğlence ve Kültür  ana  grubunda  gerçekleşmiştir.  Lokanta  ve  Oteller  ana  grubunda  %16.15, Haberleşme ana grubunda %15.64, Eğitim ana grubunda %13.36, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %10.30, Sağlık ana grubunda %9.16, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda  %3.74,  Ulaştırma  ana  grubunda  %2.66,  Mobilya,  Ev Aletleri  ve  Ev  Bakım Hizmetleri  ana grubunda  %1.95, Giyim  ve Ayakkabı  ana  grubunda %1.77, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.93 artış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2.12 azalış gerçekleşmiştir. 


Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 483 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90  maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %244.66 Lens Bakım İlaçları, %148.14 Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Kontörlü - B  GSM  Operatörü)  ve  %65.18  ile  Cep  Telefonu Görüşme  Ücreti  (Kontörlü  -  A  GSM Operatörü) olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %64.00 Salatalık, %58.16  Marul ve %52.24 ile Taze Bakla olmuştur.