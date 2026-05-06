Açıklamaya göre enflasyon, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,02 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,15 değişim gösterdi.

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9,77 ile Eğlence ve Kültür ana grubunda yaşanırken; Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 7,12, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 7,07, Eğitim ana grubunda yüzde 6,92, Ulaştırma ana grubunda yüzde 5,32, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 3,47, Sağlık ana grubunda yüzde 2,77, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1,81, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 1,23, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1,16, Haberleşme ana grubunda yüzde 1,01, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda ise yüzde 0,88 artış gerçekleşti.

-497 madde fiyat artışı, 97 maddede fiyat düşüşü gerçekleşti

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 497 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 97 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 98,80 ile Futbol Halı Sahası Kiralama Ücreti, yüzde 66,67 ile Egzoz Emisyon Ölçüm Ücreti ve yüzde 56,61 ile Yüzme Kursu Ücreti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 52,78 ile taze bakla, yüzde 46,31 ile patlıcan ve yüzde 41,37 ile salatalık oldu.