Trodos bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karvounas-Troodos, Prodromos-Troodos ve Platres-Troodos yolları, yalnızca dört çeker araçlara veya kar zinciri takılmış araçlara açık durumda.

Polis, sürücülerin özellikle dikkatli olmalarını, düşük hızda seyretmelerini ve önlerindeki araçlarla güvenli takip mesafesini korumalarını önemle hatırlattı.

Ayrıca, dağlık ve yarı dağlık bölgelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, yola çıkmadan önce yol durumu hakkında polis duyurularını takip etmeleri istendi.