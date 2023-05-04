İskele BREEZE’de Noyanlar Şirketler Grubu’nun yeni projeleri Ocean Life ve Olea Residence dün gece gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı.

Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, iş insanları ve Kuzey Kıbrıs emlak sektöründen seçkin davetliler katıldı.

ZARİF NOYAN

Gecede konuşma yapmak üzere kürsüye sırasıyla Noyanlar Şirketler Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Zarif Noyan, Noyanlar Şirketler Grubu Genel Direktörü Ahmet Noyan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çıkarak birer konuşma gerçekleştirdiler.

Konuşmasına geceye katılanlara teşekkür ederek başlayan Zarif Noyan, Noyanlar Şirketler Grubu’nun birçok seçkin projeye imza attığını ve şirkete duyulan güvenin doğru ve çalışkan ekiplerde yer alan çalışma arkadaşlarının bir eseri olduğunu ifade ederek, her iki projenin de çok iddialı olduğunu Ocean Life ile bölgenin amiral gemisi olmaya aday olunduğunu, projenin tam ortasında restoran ve misafirlerin ağırlanacağı süitlerin olduğu müthiş bir yat ve etrafında yarı olimpik yüzme havuzları, aquası, açık ve kapalı otoparklar, 440 metre cephesi olan alışveriş caddesi, mağazalar, kafeler, yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanlar, çocuk parkları, dünya mutfaklarının olduğu restoranlar ve bodrum katta özel akvaryumlu restoranın yer alacağını aktardı.

Noyan, ayrıca bir diğer heyecanın ise bir Citta Slow şehri olan Geçitkale’ye yeni bir soluk getiren projeleri OLEA RESIDENCE’in doğayla dost yeşilin ortasında yepyeni bir yaşama kapılarını aralayan bir site olduğunu belirtti.

Noyan, yeşile ve geniş kullanım alanlarına ve parklara sahip olan projede geniş yürüyüş ve bisiklet yolları, oturma ve spor alanlarından geçerek yazın sıcağında serinleyebilecek havuzun ve restorantın da hizmet vereceğini söyledi.

AHMET NOYAN

Noyanlar Şirketler Grubu Genel Direktörü Ahmet Noyan da yaptığı konuşmada bu özel geceye katılan misafirlerle uzun yıllardır karşılıklı güvenle yoğrulan bir iş birliği içerisinde olunulduğunu, güçlü bağlara sahip olan bir aile yapısı ve desteğinin ve işlerinde profesyonel takım arkadaşları ile çalışmanın mutlak ki başarının anahtarı olduğunu belirtti.

Noyan, ülkeye birçok alanda hizmet vermenin ve farklı alanlara da yaptıkları yatırımlarla özelde bölge halkına genelde ülke geneline katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu söyledi. Tıpkı 2000’li yılların başında İskele Long Beach bölgesinde yeni bir yaşam alanı kurulması hayalini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığı gibi Geçitkale’de de bölge dokusuna ve kültürüne uygun, herkesin hayallerini gerçekleştirebileceği OLEA projeleri ile iddialı olduklarını belirtti. Noyan ayrıca modern ve etkileyici çizgilere ve dokunuşlara sahip OCEAN LIFE projesi ile de yaşam alanlarını bir üst mertebeye taşıyacaklarını, İskele Long Beach bölgesinde kent parka da sahip Ocean Life’ın adına yakışır bir şekilde içerisinde birçok aktivite ve özel hizmetin sunulacağını söyledi.

Bu özel projenin Akdeniz esintisini Okyanusla harmanlayarak yaşamı bir üst noktaya taşıyacağını belirten Ahmet Noyan tüm davetlilere geceye katıldıkları için teşekkür etti.

TATAR

Gecenin son konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bölgenin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasında büyük emeği olan Ahmet Noyan ve ailesine teşekkür ederek KKTC’de yatırım ikliminin çok müsait olduğunu, havasıyla, deniziyle, kültürüyle ve sahilleriyle dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.

Tatar, yatırım yapmanın risk ve cesaret işi olduğunu, bu cesaretin de Ahmet Noyan ve çalışma arkadaşlarında olduğunu belirterek geceye katılan davetlilere bu yatırımları fırsata çevirebilmek için önlerinde güzel bir imkan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İskele’de Noyanlar Şirketler Grubu’nun birçok önemli yatırıma imza attığını ve şimdi de Geçitkale’ye yapılacak olan projeler ile bölgeye değer katacağını söyleyerek, ülkenin her geçen gün yeni yatırımlarla kalkındığını belirtti.

Konuşmalardan sonra aylardır merakla beklenen projelerin video sunumlarının ardından maket açılışı görkemli bir şekilde gerçekleştirilirken, tüm davetliler maketlerin önünde fotoğraflar çekildi.

Geceye katılan ve projelere tam not veren konuklara özel hediyeler verilirdi ve geceye Korhan konseriyle devam edilerek lansman tamamlandı.