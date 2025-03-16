Özyiğit, zayıflama iğneleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Zayıflama iğnelerinin obeziteye karşı ve obezitenin gelişmesine karşı bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığını anlatan Özyiğit, tedavinin insülin direncini ve şekeri denetlemesi yanı sıra iştah kapatarak kişilere kilo verdirdiğini söyledi.

2017’de Ozempic zayıflama iğnesinin gerekli onayları alarak tedavide kullanılmaya başlandığını söyleyen Özyiğit, Saxenda gibi farklı markalarda zayıflama iğneleri de bulunduğunu ancak üzerinde en çok çalışılmış ve yan etkileri daha az olanın Ozempic olduğunu kaydetti.

“KİŞİLER KENDİ BAŞLARINA ZAYIFLAMA İĞNESİ YAPMAMALI”

Kişilerin zayıflama iğnelerini kendi başlarına yapmalarının doğru olmadığının da altını çizen Özyiğit, “kendi başına yapılan hiçbir tedavi yöntemi doğru değildir. İlk olarak bir check-up yapmanız lazım. Bunun yanında metabolik aktiviteniz hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Kendi kendine yapılan iğnelerde fazla doz alınabiliyor. Kişi iğne kendisinde işe yaradığında bir başkasına ‘al bunu kullan’ diyebiliyor. Bunu yaparak kilo veriyorlar ama arkada yatan farklı bir sağlık sorununu göz ardı ediyorlar. Günün sonunda bu bir ilaçtır ve ciddiyet gerektirir.”

İĞNE TEDAVİSİ İÇİN KISTASLAR…

Özyiğit, kilosu vücut kitle endeksine uymayan, yeme bozukluğu olan ve obezite yatkınlığı olan herkesin zayıflama iğnesini kullanabileceğini söyledi.

BU İĞNELER ŞEKER HASTALARI İÇİN Mİ ÜRETİLDİ?

Elit Hastanesi Anti Aging ve Metabolik Tıp Fellow’u Doktor Ahmet Özyiğit “Bu iğneler şeker hastaları için mi üretildi?” sorusuna ise “İlaç evet doğrudur ilk olarak şeker hastaları için üretildi ancak kilo verdirme etkisi de görülünce kullanım alanı genişledi. İlaç her iki etki için de onaylıdır” ifadelerini kullandı.

“İĞNEYE BAŞLAMADAN ÖNCE TEST ŞART”

Zayıflama iğne tedavisine başlanmadan önce kişilerden bir takım testler istendiğini anlatan Özyiğit, şöyle devam etti:

“Bizim halkımız check-up yapmayı sevmez, bu bir gerçektir. O yüzden kişilerin başka problemleri var mı yok mu, sağlık statüleri nedir bunu görmek için test istiyoruz. Amacımız sadece bu iğneye uygun olup olmadıklarına bakmak değildir. Örneğin troid oranları nedir, insülin direnci var mı, iyi kolesterol, kötü kolesterol ne durumdadır, D vitamini, folik asit oranları nedir? Belli parametreler vardır ve amaç hastayı daha iyi bir noktaya getirmektir.”

ZAYIFLAMA İĞNESİNİ KİMLER KULLANAMAZ?

Doktor Ahmet Özyiğit zayıflama iğnelerini kimler kullanamaz sorusuna da yanıt verdi:

“Hamilelerde ve emziren annelerde kullanılamaz. Ailesel geçişle meydana gelen kanserlere yatkınlığı olan kişilerde de kullanılamaz. Bu kanseri tetiklemeniz anlamına gelir. Bunun yanında kendi ya da yakın aile öyküsünde Medüller Tiroid Kanseri görülen kişiler de kullanamaz.”

“İĞNE TEDAVİSİNİN ETKİLERİ SADECE KİLO VERMEKLE KISITLI DEĞİL”

Zayıflama iğnesi tedavisinin etkilerinin sadece kilo vermekle kısıtlı olmadığının altını da çizen Özyiğit, Alzheimer hastaları üzerinde yapılan bir araştırmada, iğneyi kullanarak zayıflayan kişilerin hastalıklarında yüzde 18 oranında yavaşlama göründüğünü kaydetti.

“HEDEF KİLO VERMEK DEĞİL, GERİ ALMAMAK OLMALIDIR”

Kişinin hedefinin kilo vermek değil, verdiği kiloyu geri almamak olması gerektiğini kaydeden Özyiğit, iğne tedavisi ve mide ameliyatı da dahil olmak üzere geri kilo alınabileceğini, kişinin bu tedaviler yanında yeme alışkanlıklarını da düzene koyması gerektiğini söyledi. Protein ve sebze ağırlıklı beslenmenin yaşam tarzı olması gerektiğinin altını çizen Özyiğit, ‘hedef sağlıklı yaşamak olmalı’ diye konuştu