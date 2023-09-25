Gazimağusa ve Çatalköy bölgelerinde dün iki ayrı yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa’da Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfak odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu gaz ocağı, fırın ve davlumbaz tamamen, mutfak dolaplarının bir bölümü ise kısmen yanarak zarar görürken, ikametgahın tüm duvarları oluşan ısı ve dumandan dolayı islendiği bildirildi.

ÇATALKÖY’DE AĞIL YANGINI

Polisten verilen bir diğer bilgiye göre ise, dün saat 12.00 sıralarında, Çatalköy’de bulunan bir şahsa ait ağıl içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki saman öğütme makinesinden atılan kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve yangında 15 torba samanın yanarak zarar gördüğü açıklandı.

Polisin her iki yangın olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.