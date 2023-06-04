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Bahçeli’de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren 67 yaşındaki Norma Susan Ogden ’e yapılan otopsisinde ölüm sebebi, mide kanseri ve oluşan mide kanaması sonucu olduğu tespit edildi.

Özuslu: Bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları Meclis'e de taşıyacağım

Özuslu: Bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları Meclis'e de taşıyacağım

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