Bahçeli’de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren 67 yaşındaki Norma Susan Ogden’e yapılan otopsisinde ölüm sebebi, mide kanseri ve oluşan mide kanaması sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam etmektedir.
Bahçeli’de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren 67 yaşındaki Norma Susan Ogden’e yapılan otopsisinde ölüm sebebi, mide kanseri ve oluşan mide kanaması sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam etmektedir.
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