Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Mustafa Gözbaşı mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlılar Salmeh Samır (E-24-Öğrenci-Suriye), Adnan Al Joayd (E-19-Öğrenci-Lübnan), Ramadan Hamıен (Е- 23-Öğrenci-Lübnan), Abed Al Ramhan Al Hallak’ın (E- 21-Öğrenci-Lübnan) 3 Mayıs 2024 tarihinde farklı saatlerde iki kez müşteri olarak girdikleri Erülkü Süpermarket’te satışa sunulan muhtelif markalardaki toplam değerleri 64 bin 500 TL olan ürünleri sirkat ettiklerini kaydetti. Polis, olayla ilgili şikâyetin 7 Mayıs 2024 tarihinde yapıldığını, başlatılan soruşturma kapsamında marketin güvenlik kameralarının incelenerek, zanlıların tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlıların 13 Mayıs’ta Lefkoşa’da tutuklandıklarını, kaldıkları evde yapılan aramada çalınan ürünlerden bir kısmının bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan ürünlerin büyük bir kısmının henüz bulunamadığını kaydetti. Polis memuru, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.