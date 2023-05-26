Okul Aile Birliği adına açıklama yapan Mamülcü, sendikaların eylemlerini eleştirerek, öğrencilerin eğitim hakkının gasp edildiğini vurguladı.

Mamülcü açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğretmen görevli olduğu okuldaki, elbette elinden geldiği kadar çocukların hem akademik gelişimlerine hem sosyal gelişimlerine hem de kültürel gelişimlerine katkı koyan kişidir. Anne baba olma görevinin sona ermesi gibi bir durum söz konusu olamayacağı gibi öğretmenlik kutsallığı temelinde çalışma saati dikkate alınmadan özveri ile yapılan bir meslek örgütüdür.

Tıpkı hekimlerin çalışma saati mefhumu olmadığı gibi.

Sendika Yöneticileri Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşmaları konularında haklılığını öğrencilerin eğitim hakkını gasp etmeden müzakere yolunda ve zamana yayarak yapmaları ters görülen noktalarda planlı ve daha etkin yöntemlerle ezber bozan şeklinde yer alacak halkın desteğini alabilecek yöntemlerle olması daha etkin ve anlamlı olacaktır. Mevcut yöntemler sendika yönetimi ve kutsal meslek anlayışında yer alan şerefli bir mesleğe gölge düşürülen niteliklere dönüşür, yıllardır gelmiş geçmiş eğitim bakanları gerek hükümet politikaları eğitimin geri gitmesine ve olanakların çok zor şartlar altında yer almasına neden olmaktadır. Bir an önce Hükümet edenler eğitim politikalarına dönük politikalarını çağdaş ve dünya eğitim seviyesine getirme gerekliliğini yerine getirmesine davet eder, salgınlar, depremler, olumsuz aksak eğitim sistemi bunların sonrasında grevler ile tamamen eğitimin ortadan kalkması ülke geleceğimizi son derece karanlık bir tünele sokmaktadır.

Tüm paydaşların gerekeni yapması aksi halde halkın her neden olan kesime yönelik gereğini yapacağına yönelik gücü unutmayın"