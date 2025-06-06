İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren önemli zamanlar olduğunu vurguladı. Bayramların sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda sevgi, hoşgörü ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı günler olduğuna dikkat çeken Bakan Oğuz, bu değerlerin yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Bakan Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı, bizleri bir araya getiren, kalpleri yakınlaştıran, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve kardeşliğin hakim olduğu özel günlerdendir. Bu anlamlı günlerin, toplumsal dayanışmamızı daha da güçlendirmesini diliyorum.”

Bakan Oğuz, tüm halkın huzur, sağlık ve refah içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ederek, bayramın başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olmak üzere, tüm İslam âlemine barış ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.

Oğuz, “Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.” dedi.