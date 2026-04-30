Gürcafer: 1 Mayıs demokrasi, adalet ve güvenli bir gelecek için verilen mücadelenin simgesidir
Girne’de gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında bir pansiyonda yapılan kontrolde, ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlenen M.H. (32), polisten kaçmak amacıyla ikinci kattaki pencereden atladı.
Yaklaşık 4.50 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan muayenede kalça kemiğinde kırık tespit edilen M.H.’nin tedavisinin ardından müşahede altına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.