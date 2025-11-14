Mesajında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda yanımızda olduğunu ve bu güçlü dayanışma sayesinde KKTC’nin her geçen gün daha da güçlenerek büyüdüğünü ifade eden Oğuz, Cumhuriyetin 42. yılını “gurur, onur ve büyük bir mutlulukla kutladıklarını” belirtti.

“15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk Halkı için bir dönüm noktasıdır” diyen Oğuz, Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren mücadeleler sonucunda kendi kaderini tayin hakkını kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ettiğini hatırlattı.

Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkı, savaş yıllarında verdiği çetin mücadelelerle ve Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle adadaki varlığına, özgürlüğüne ve bütünlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türk Halkı için özgürlüğün, bağımsızlığın ve egemenliğin simgesidir. KKTC’nin ilanı, bugün ve yarınlarımız için atılmış en büyük ve en anlamlı adımdır.”

Bakan Oğuz, Kıbrıs’ta iki taraf için eşit şartların sağlanması gerekliliğinin bugün de Kıbrıs Türk tarafının değişmez duruşu olduğunu vurguladı. Yıllardır uygulanan haksız izolasyonların sona ermesi gerektiğini ifade eden Oğuz, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsü mutlaka güvence altına alınmalıdır. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

Bakan Oğuz, mesajının sonunda Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğü için büyük fedakarlıklarla mücadele veren liderleri ve şehitleri andı:

“Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için büyük emek ve fedakarlıkla mücadele eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 42. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”