“Ülkemizin yasayla kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümünü gurur, coşku ve büyük bir onurla kutluyoruz. 15 Kasım, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı; demokrasi, hukuk ve egemenlik ideallerinin hayat bulduğu tarihi bir dönüm noktasıdır.

Türk Halkı, Kıbrıs’ta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş önderliğinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının halk ile birlikte vermiş olduğu kurtuluş mücadelesini örnek almış ve yıllar süren bağımsızlık mücadelesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak başarıya ulaştırmıştır. Ne mutlu bizlere ki, Anavatan Türkiye’mizin, liderlerimizin, şehit ve gazilerimizin sayesinde şu anda bağımsız bir devletin kanatları altında, özgür bir şekilde yaşayabilmekte, hiçbir devletin boyunduruğu altında olmadan kendi vatanımızda rahat bir şekilde nefes alabilmekteyiz.

Cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşatmak, daha güçlü, daha üretken ve daha özgür bir gelecek için çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bilimin, eğitimin ve toplumsal gelişimin ışığında, ülkemizin ilerleyişine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, başta Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine emek vermiş tüm liderlerimizi, gazilerimizi ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; barış, refah ve birlik içerisinde nice yıllar diliyorum.