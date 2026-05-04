İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Meclis genel kuruluna sunulan muhaceret affına ilişkin düzenlemenin detaylarını paylaştı. Yapılacak düzenlemenin temel amacının ülkede kayıt dışı yaşayan yabancıların sisteme dahil edilmesi olduğunu belirten Oğuz, mevcut koşullarda asgari ücretin yüksekliği nedeniyle birçok kişinin yasal statüye geçmekte zorlandığını ifade etti.

Yeni düzenlemeyle önceki aflardan farklı olarak herhangi bir tarih sınırlaması getirilmeyeceğini söyleyen Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde kaçak durumda bulunan kişilerin, 45 gün içerisinde bir asgari ücret ödeyerek yasal statü kazanabileceğini kaydetti. Ayrıca bu kez işveren kaydı şartının da aranmayacağını vurgulayan Bakan, hedefin tamamen kayıt altına almak olduğunu dile getirdi. Önceki aftan yaklaşık 6 bin 500 kişinin yararlandığını da hatırlattı.

“Sadece muhaceret suçlarını kapsıyor”

Affın yalnızca muhaceret ihlallerini kapsadığını belirten Oğuz, adli suça karışmış kişilerin bu kapsam dışında tutulacağını söyledi. Yurt dışında bulunan aile bireylerinin de başvuru yapabileceğini ifade eden Bakan, düzenlemenin aile bütünlüğünü korumayı da amaçladığını belirtti.

Baybars’tan eleştiri…

Eski İçişleri Bakanı, bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars’ın turist olarak girip kayıt dışı yaşama devam eden kişilere af getiriliyor olmasını eleştirdi. Ayşegül Baybars, “Turist olarak gelenleri neden affediyoruz? Kriminal suçlular da turist olarak geliyor. Turisti affedince, turist kalmaya devam et mi demiş oluyoruz” dedi.

Bağımsız vekil Baybars, “Sistemi suiistimal eden ve turist olarak bulunan ki kriminal suçular da turist olarak geliyor. Çalışma izninden mağdur ya da öğrenciler bir yere kadar anlaşılabilir ancak turist olarak gelmiş ve bu ülkenin tüm yasalarını sömürmüş birini affetmek nedir? Ayrıca turisti affedince yine turist kalmış oluyor…” ifadelerini kullandı.

Oğuz: Herkese yasal zemine geçiş imkânı

Oğuz ise bu eleştirilere yanıtında, bu kişilerin de kayıtlı hayata geçmesi için bir fırsat tanındığını ve başvuru sonrası ülkeden çıkış yaparak yeniden iki aylık süreyle giriş imkânı sağlanacağını ifade etti.

Turist olarak gelip kuralları bilmeden kayıt dışı duruma düşen kişilere de fırsat sunulduğunu belirten Oğuz, düzenlemenin herkese yasal zemine geçiş imkânı sağlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

İncirli: Oyumuz ret olacak

Oğuz’dan sonra kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ de ivediliğe oylarının ret olacağını belirtti.

İncirli’nin konuşmasının ardından ivedilik oy çokluğu ile kabul edildi.