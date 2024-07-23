GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Gündem Kıbrıs’ta Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayan Oğuz, hükümetin Sosyal Konut Projesi ile ilgili bilgi vererek, hükümetin gençleri ev sahibi yapabilmek adına yoğun çalışmaları olduğunu belirtti. Bu kapsamda iki kez İlk Evim Projesi yapıldığını anlatan Oğuz, bu projelerden 600 vatandaşın yararlandığını söyledi. Oğuz, bu projenin ardından artan emlak fiyatları nedeniyle Sosyal Konut projesini hayata geçirme kararı aldıklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Oğuz, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Müteahhitler Birliği’nin bize bu konuda katkısı çok. Birlik kendisi ‘emlak fiyatları pahalı, kendi insanımız ev sahibi olamıyor’ dedi. Çok önemli ve değerli yaklaşım. Ardından Sosyal Konut Yasası için seferber oldular ve bir kooperatif kuruldu. Yabancılara mal satılırken emlak fiyatı yükselirken, buradan Taşınmaz Mal Komisyonu’na ve Sosyal Konut Fonu’na kaynak yarattık. Müteahhitler yüzde 5 karla iş yapacaklar. Sosyal Konutlar çok uygun fiyatlara satılacak. ”

“Kırsal kesim arazileri devredilemez, satılamaz”

Sosyal Konut, İlk Evim Kredisi ve kırsal kesim arsalarının tamamen vatandaşı ev sahibi yapma üzerine projeler olduğunun altını çizen Oğuz, kırsal kesim arsalarının satışı ya da devriyle ilgili de yaptırımları olduğun belirterek, bunu yapanların kırsal kesim arazilerinin anında ellerinden alındığını anlattı.