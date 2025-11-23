Oğuz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını taşımasının, eğitime ve öğretmenlere verdiği değerin en büyük göstergesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlerken, bugünün çocuklarını geleceğin mimarları olarak yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Çocuklarımızın hayatlarına dokunan, onları bilgi, bilim ve ahlak ışığında hayata hazırlayan öğretmenlerimizin emekleri paha biçilemezdir.”

Öğretmenlerin ülkenin gelişimi ve toplumun bilinçlenmesinde büyük rol üstlendiğini belirten Bakan Oğuz, fedakârlıkla görev yapan tüm eğitimcilerin her zaman baş tacı olduğunu ifade etti.

“Bu vesileyle, görevini özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.” dedi.