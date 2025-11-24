Meclis Genel Kurulunda güncel konuşmalar yapıldı.

Genel Kurul’daki güncel konuşmalar CTP milletvekili Dervrim Barçı’nın “hayat pahalılığı 2026’da kesilecek mi başlıklı konuşmasıyla başladı.

Barçın, 2026 yılının ilk 6 ayında oluşacak hayat pahalılığının dondurulması yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığını ve vergi dilimindeki matrahların artırmama ve kişisel vergi indirimleriyle ilgili çalışma yapılıp yapılmayacağını sordu.

Bu soruların cevapsız bırakılmasının da teyit edilmesi anlamına geleceğini kaydeden Barçın, muhattapların cevap vererek yok böyle bir çalışma diyemediğini savundu.

Tüm bunların hem ücretlilerin hem de işverenlerin yükünü arttıracağını söyleyerek “Sokaklar ısınmaya başlasın” dedi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın "Organize suç ile mücadeleye niyet var mı?" başlıklı konuşmasında, son dönemlerde yaşananlara dikkat çekerek, organize suçla konuşularak nasıl mücadele edileceğinin ele alınması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantının umut arttırdığını, geçen akşam yapılan operasyonun medyatik boyutunun tartışılır olduğunu belirten Solyalı, kolluk güçlerinin mücadele etmesi gereken alanının organize suç olduğunu kaydetti.

Yaptığı araştırmalar sonucunda uluslararası değerlendirmelerde KKTC’nin son birkaç yılda, denetim kapasitesi zayıf, suç finansının çekim alanı, kara para aklama, transfer suçları coğrafyası olduğunu ortaya koyar nitelikte görüldüğünü dile getiren Solyalı, ülkenin uyuşturucuda transit nokta olarak kullanıldığının raporlara yansıyan bir gerçek olduğunu da belirtti.

Solyalı, diğer bir organize suç olarak kundaklama ve kurşunlamaların sık gündeme geldiğini belirterek, bunların kara parayla ilişkilendirildiğini anlattı.

İnsan ticareti noktasında yapılan tüm raporlamalarda da ülkenin bu suçla ilişkilendirildiğini vurgulayan Solyalı, bugüne kadar kimsenin bu suçla soruşturulmaması nedeniyle gittikçe büyüyen bir sorun haline geldiğini söyledi.

Solyalı, x ray cihazlarının istenen kalitede olmamasının bile suçla mücadeleyi yavaşlattığını kaydederek, “Uluslararası suçluların bizim topraklarımızda tutuklanması bile durumu gözler önüne seriyor” dedi.

Solyalı, tanınmamış ülke olmaya sığınmadan organize suçlarla mücadele edecek yolların bulunması için farklı yöntemler geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, X ray ile kontrol mekanizmasının uygulamaya konmasının kendi dönemlerinde olduğunu Gazimağusa’daki denetimlerin uluslararası normlarda yapıldığını, turizm limanında da x rayin çalışabilir durumda olduğunu, bir hafta içinde uluslararası normlara sahip olunacağını kaydetti.

Bir süre sonra termal kameralarla da denetim yapabilecek noktaya gelineceğini aktaran Berova, konuyla ilgili teknik detayları paylaştı.

Hayat pahalılığının dondurulması yönünde bir çalışma olmadığını, böyle çalışma yapılacak olsa bütçeye gireceğini kaydeden Berova, önümüzdeki günlerde de böyle bir çalışma yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Vergi matrah dilimleriyle ilgili şuan için öyle bir mükellefiyet olmadığını, gerekmesi halinde ocak ayı içerisinde değerlendirmede bulunacaklarını ifade eden Berova, gelecekle ilgili de niyet beyanında bulunamayacağını kaydetti.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Polis teşkilatına aktif operasyonlarla ilgili teşekkür ederek, uyuşturucu konusunda da elinden geleni yaptıklarını, suç takibi, çete ve artan tehditlerle ilgili de üst seviyede bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.

Uluslararası mücadelede KKTC’nin TC üzerinden aktif katılım sağladığını kaydeden Oğuz, güncel olaylarla ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Oğuz, ülkenin güvenliğinin sadece hükümetin değil herkesin konusu olduğunu vurgulayarak, burasının "sığınılacak liman” olmadığı vurgusu da yaptıklarını söyledi.

Oğuz, x ray cihazlarıyla ilgili de teknik bilgi vererek güvenliği üst seviyeye çıkarıp suç haline gelmeden önleyebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros da “Bölgesel gelişmeler başlıklı güncel konuşma yaptı”. Toros, yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın Akdeniz’in çekirdeği konumunda olduğunu anlatmaya gayret ettiğini bu durumun riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz’in kritik bir koridor olarak tanımlandığına işaret eden kaynaklara değinen Toros, Kıbrıs’ın 63 yıldır siyasi bir sorunun simgesi olduğuna işaret etti.

Toros, Kıbrıs’ın etrafında enerji güvenliği sağlanmadıkça atılan her adımın bir krize yol açacağını ifade etti.

Statükonun durağan ve sürdürülebilir olmadığına işaret eden Toros, Kıbrıs’ı da etkileyecek uluslararası anlaşmalara dikkati çekerek Türkiye’nin bu anlaşmaların dışında tutulamayacağını kaydetti.

Kıbrıs’ta sonuç odaklı müzakereleri sağlayacak adımların şart olduğunu dile getiren Toros, yapılabileceklere örnekler verdi.

Toros, Kıbrıs’ta varılacak bir çözümün ekonomik bir sıçrama da yaratacağını dile getirdi.

-Çolakoğlu

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da Güncel gelişmeler konulu konuşma yaptı.

Çolakoğlu, bugünün öğretmenler günü olarak kutlandığını anımsatarak, günün bu yıl daha da önem verilerek kutlandığını kaydetti.

Öğretmenin her dönemde direnişin de simgesi olduğunu kaydeden Çolakoğlu, öğretmenlerin farklı dönemlerde gösterdiği fedakarlıkları anlattı.

Öğretmenin topluma bakış açısında değişiklik olmadığını aynı inanç ve bilinçle toplumu aydınlatmaya çalıştığını vurgulayan Çolakoğlu, açıklanamayan nüfusa ve yaşanan paradoksa rağmen öğretmenlerin hala ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını kaydetti.

Çolakoğlu, eğitimin kutlama yapılacak bir durumda olmadığını ancak öğretmenlerin varlığının bile kutlamaya değer olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, yarının da kadına karşı şiddette karşı mücadele günü olduğunu hatırlatarak, Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

-Küçük

UBP Milletvekili Hasan Küçük "Deprem üzerine sivil savunmanın önemi ve hazırlık kültürü" başlıklı konuşma yaptı

Depremin bir gerçek olduğunu ve toplumsal dayanışmada önde tutulması gereken konulardan olduğunu belirten Küçük, sivil savunmanın sadece afet anında gelen bir topluluk değil organizeyi sağlayıp hayat kurtaran bir sistem olduğunu belirtti.

Deprem gerçeğiyle yaşayan her toplum için hazırlığın bir zorunluk olması gerektiğine işaret eden Küçük, Sivil Savunma Teşkilatının 6 Şubat depremindeki katkılarını anlattı.

Sivil Savunma Teşkilatında aktif görev yapan 78 kişinin olası bir felakette yetersiz bir sayı olduğunu kaydeden Küçük, personel yasasının acil düzenlenmeye ihtiyacı olduğunu, çalışmaların daha etkin gerçekleştirilmesinin yolunu açacağını söyledi.

Küçük, Sivil Savunma Teşkilatının güncelleme çalışmalarına ihtiyaç duyduğunu ve bu çalışmaların en kısa zamanda sonuçlandırılması gerektiğini belirterek herkesi göreve çağırdı.

Yüksek binalara ulaşacak vinçlerle ilgili de farklı çalışmalar gerektiğini hatırlatan Küçük, “Sarsıntıya değil güce tutunmalıyız” dedi.

Küçük, öğretmenler günü nedeniyle de kutlama mesajını okudu.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da önce Öğretmenler Gününü kutlayarak, sivil savunma teşkilatının afet olmadığı zaman da hazır kuvvet olarak bulunması gerektiğini kaydetti, 6 Şubat’ta hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Sivil savunmanın gelişiminin takdir edilecek durumda olduğunu, bu yıl personel alımıyla ilgili de çalışmalar yapıldığını belirten Oğuz, seferberlik anlarında sivil savunmaya katkı sağlanabilecek yasalar olduğunu da hatırlatarak örnekler verdi.

Son yıllarda sivil savunma gönülllülüğünün de toplumda fark yarattığını söyleyen Oğuz, kendi kadrolarının yanında oluşturulan gönüllülerinde katkı yapacak düzeye ulaştığını kaydetti.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da “Son siyasi gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Özuslu, demokrasiye yöneltilen tehditlere aynı duyarlılıkla tepki beklediğini belirterek, hükümete ve tüm siyasi partilere, gazetecilere yöneltilen tehditlere niye sessiz kalındığını sordu.

Aralarında kadınların da olduğu ölüm tehditti alan bir dizi gazeteci olduğunu ancak bu konularda çoğunluğun sesssiz kaldığını belirten Özuslu, toplumun güvenliğini sarsan tehditlere de örnekler verdi.

Özuslu, ülkeye gelen ve ellerinde silahlarla yakalanan çocuk sayılacak kişiler olduğunu belirten, bu tür olayların toplumun huzurunu kaçırdığını o nedenle yapılan denetlemelere de huzur operasyonu denildiğini savundu.

Özuslu, CTP olarak basına yönelen her türlü tehdide karşı gerekeni yapacaklarını belirtti.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, önceden de söylediği gibi ülkedeki her bireyin güvenliğinin kendilerinde olduğunu, bazı konuların paylaşılmamasından yana olduklarını bunu teknik çalışmalar kapsamında değerlendirdiklerini söyledi.

Oğuz, her türlü tehditi polisle birlikte yakından takip ettiklerini kaydederek, önceden yaşanan olaylarla ilgili da bazı detayları paylaşarak ülkeye girişlerle ilgili de çalışma yaptıklarını belirtti.

Huzur operasyonlarının düzenli şekilde yapılması gerektiğini ve bu tip uygulamaların güvenliği sağlamak açısından gerekli olduğunu ifade eden Oğuz, “Sadece basınla ilgili değil herkesle ilgili tahdit yetkili makamların sorunu” dedi.

Dursun Oğuz, yarın komitede bu konularla ilgili daha detaylı konuşulacağını belirterek milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Güncel konuşmaların ardından yazılı sorular ve cevapları okundu.

Meclis Genel Kurul’u bugünkü çalışmalarını tamamladı Genel Kurul’un bir sonraki birleşim 8 Aralık saat 10.00’da yapılacak.