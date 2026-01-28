Eczacı Umut Öksüz, özel eczane eczacılığının ciddi bir kriz döneminden geçtiğini belirterek ilaç tedariki ve dağıtımında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öksüz, ecza depolarından gelen mesajların artık istisna değil, günlük rutine dönüştüğünü ifade etti.

Öksüz, depolardan sıkça şu bildirimlerin geldiğini aktardı:

• “İlacımız geldi ama çok sınırlı verebiliyoruz.”

• “Ürün var, fakat her siparişte belirli bir tutarın üzerinde almak zorundasınız.”

• “İlacımız yetersiz geldi, siparişlerinizi hızlıca verin.”

• “Türkiye’den ilaç siparişleri yeterli miktarda gelmedi.”

“İLAÇ YOK DEMEK, SIFIR STOK DEMEKTİR”

Kamuoyunda zaman zaman dile getirilen “Hani ilaç yoktu?” eleştirilerine de yanıt veren Öksüz, “İlaç yok demek, piyasaya düzenli, yeterli ve erişilebilir şekilde ilaç girişinin olmaması, son bir yıldır birçok kalemde sıfır stokla çalışmak zorunda kalmak demektir” ifadelerini kullandı. Mevcut ilaçların da ihtiyaca göre dağıtılamadığını belirten Öksüz, bu durumun manipüle edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“ECZACISIZ İLAÇ DAĞITIMI SİSTEMİ ÇÖKERTİYOR”

Öksüz, devletin kronik hastalık ilaçlarını büyük miktarlarda satın alarak eczacı bulunmayan noktalardan dağıtmasına da tepki gösterdi. Bu uygulamanın hastaların bilgi eksikliği yaşamasına yol açtığını belirten Öksüz, “Eczacısız dağıtılan ilacı alan hasta, sonra eczaneye gelip ‘Bu ilaç ne işe yarıyor?’ diye soruyor. İlacı dağıtıyorsun ama danışmanı yok; eczacıyı sistemden dışlıyorsun ama yükünü yine eczacının sırtına bırakıyorsun” dedi.

“AÇIK ÇAĞRIMDIR: KAPATIN, KİLİT VURUN”

Sektördeki sorunlara yönelik tepkisini sert bir dille dile getiren Öksüz, eczane izinlerinin devlet tarafından verildiğine dikkat çekerek, “Belli ki artık fermanımızı da siz veriyorsunuz. O hâlde gelin, kapatın, kilit vurun. Tüm bunlara sessiz kalanlar da en yakın zamanda cevabını almaya hazır olsun” ifadelerini kullandı.

Öksüz’ün açıklaması, eczacılık camiasında süregelen tedarik ve dağıtım sorunlarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.