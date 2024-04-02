Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, yaptığı yazılı açıklamasında, “İlaç bizim işimiz olduğu için ilaçla ilgili tüm doğruları kamuoyuna bizler aktaralım” ifadelerini kullandı. Öksüz, Sosyal Sigortalar Dairesi İlaç Listesinde, doğum kontrol ilacının olmadığını vurguladı.

Öksüz, Eylül 2023 tarihinden itibaren reçete soruşturması çerçevesinde, “Yetkililer tarafından bizleri üzen birçok demeçler basında yer almış ve görüyoruz ki yine 465 eczacımızı zan altında bırakan demeçler verilmeye devam edilmektedir.” İfadelerini kullandı.

Öksüz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun yaptığı açıklamayı 'talihsiz' şeklinde nitelendirmesinin ardından, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, "Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenen ilaçlar arasında doğum kontrol ilacının bulunmadığı açıkça buradan belirtmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödemesi ve onayı yapılan reçeteler ile ilgili Ombudsmana KTEB tarafından yapılan “Sosyal Sigortalar Dairesi de denetlensin” başvurusunu hatırlatan Öksüz, “Bir kez daha ne denli doğru bir talep olduğunu görmüş bulunmaktayız.” diye konuştu.

Öksüz, yaşanan olumsuzluklara tepki göstererek, "İlaç sadece bizim işimiz ve bırakın artık işimizi yapalım" ifadelerini kullandı.

Öksüz açıklamasında şunları kaydetti:

"Verilen demeçte “90 yaşındaki yaşlı adama kadın doğum ilaçları yazıldı” söylemi gerçeği yansıtmamakla birlikte birçok soru işaretlerini akıllara getirmiştir.

-Dile getirilen söylem doğru ise, Sosyal Sigortalar Dairesi ilaç listesi kapsamında böyle bir ilaç olmamasına rağmen, nasıl olur da reçeteye doğum kontrol ilacı yazıldı?

-Eğer böyle bir ilaç yazılmış ise 3 sene boyunca ilgili reçete

ve/veya reçeteler Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından neden ve nasıl onaylanarak eczacılara ödemeler yapıldı?

-Böylesine bariz bir husus var ise de, Sosyal Sigortalar Dairesi bu reçeteyi yazan hekimi ve ilacı veren eczacıyı 3 sene boyunca neden sorgulamadı?

Kısacası…

Bahsedilen durum gerçek ise,

Tüm bunların yanı sıra, listede böyle bir ilaç yok iken Sn. Bakana böylesine hassas bir dönemde bu denli yanlış bir bilginin kimler tarafından ne amaçla verildiğini bizler bilemeyiz, fakat dile getirmek isteriz ki eczacılık camiası artık yoruldu ve çok yıprandı.

Öte yandan yine ayni program içerisinde “yalnızca 40 eczane soruşturuldu “beyanı bulunmaktadır.

İlgili tahkikat ile alakalı polisimiz, Sosyal Sigorta Sözleşmesi bulunan ada geneli 292 eczaneyi, Eylül 2023 tarihinden itibaren titizlikle soruşturarak görevine 8 aydır devam etmektedir.

Bizler bu saatten sonra kimsenin geri adım atmasını talep etmediğimiz gibi, bizlerin de geri adım atmayarak mesleki onurumuzu ömrümüzün sonuna dek yaşatacağımızı dile getiririz.

Lütfen artık mesleğimiz ile ilgili konuları bizlere bırakın!

Tahkikatın devam ettiği böylesine hassas bir süreçte polisimizin görevini yerine getirmesini ve tahkikatı en erken zamanda, en sağlıklı şekilde tamamlanmasını hep birlikte bekleyelim.

Gelin artık bu ülkede masumiyet karinesi denilen olgunun da anlamına varalım.

Bu ülkenin sağlık sistemine hayatını adamış insanları hedef göstermek yerine güzelim ülkemizi gerçek anlamda altını kazıyıp geleceğimizi çalan gerçek “sahteciliklere” bakalım!

Son olarak, bizler Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak içerisinden geçtiğimiz ve mesleğimiz ile alakalı her gün yeni bir kaosla karşı karşıya kaldığımız bu günlerde üyelerimiz ile kol kola ülke sağlık sistemini daha da ileriye götürmek için mesleki mücadelemize devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

İlaç sadece bizim işimiz ve bırakın artık işimizi yapalım!"