Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Londra’da Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın bayraklarını taşıyan bir grup tarafından protesto edilen Cumhurbaşkanı Tatar’a tüm çevrelerden destek belirtildi.

Tatar’a saldırı girişimini kınayan Oktay, “Cumhurbaşkanımız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak, her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.

Tatar, Oktay’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine yönelik yapılan eylemi “hazımsızlık” olarak niteledi, bu tür eylemlerin kendisini yıldıramayacağını ve yeni siyaseti her platformda anlatmaya devam edeceğini söyledi.

Tatar, Yunan bayraklı gençlerin kendisini protesto ettiğini, sloganlar attığını ifade ederek, üniversite ortamına yakışmayan hareketler sergilendiğini kaydetti.

Bu kadar üst düzey bir üniversitede, bu çağda bu tür eylemlerin Rumlar’la bir anlaşmanın olmayacağının göstergesi olduğunu ifade eden Tatar, yeni siyaseti sonuna kadar savunacağını, güvenlik endişesi olmadığını ama güvelik alınmasa daha kötü olaylar yaşanabileceğine işaret etti, “Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.