Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ünal Üstel ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Oktay, “Üçüncü müjdemiz; asrın projesi ile denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz” dedi.

Oktay, bununla ilgili tüm hazırlıkların hükümet nezdinde devam ettiğini söyledi.

Oktay, şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kapısını Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açtığımız, Derinya sosyal konut iş birliğimiz ve Kıbrıs Türkünün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak bu müjdelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ana vatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla KKTC’nin ihtiyaç duyduğu her alanda Kıbrıs Türkünü desteklemeyi sürdüreceğiz.”