İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunda saç, kan ve idrar örneği alınan 3 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, saç ve idrar örnekleri alınan 6 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk'ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Neda Şahin, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun sonuçları ise negatif çıktı.